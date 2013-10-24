Госдума предлагает судить коллекторов, доводящих должников до суицида

Госдума рассмотрит поправки к закону о доведении до самоубийства

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий дополнить статью Уголовного кодекса о доведении до самоубийства.

На сегодня законодательство предусматривает наказание за "доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего". Депутаты предлагают внести формулировку о доведении до самоубийства путем разнообразного психологического давления.

По мнению автора поправки, это позволит привлекать к уголовной ответственности кредитные организации и коллекторские агентства, доводящие людей до суицида.

Россияне не обладают достаточным уровнем финансовой грамотности, в результате чего легко берут кредиты на большие денежные суммы на плохих условиях, а обнаружив себя в "долговой яме" и не выдержав угроз коллекторов "накладывают на себя руки".

Отметим, что сейчас наказание предусмотрено за доведение человека до самоубийства или до покушения на самоубийство при помощи угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего.