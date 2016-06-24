Госдума приняла антитеррористический пакет законов

Фото: ТАСС/Дмитрий Алешковский

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении "пакет Яровой" – блок антитеррористических законов, одним из авторов которого является депутат Ирина Яровая, сообщает сайт нижней палаты парламента.

Инициатива подразумевает, что операторы будут хранить на территории России информацию о приеме и передаче голосовых вызовов и сообщений. Сейчас операторы обязаны хранить информацию только о фактах соединения в течение шести месяцев. Пока срок остается таким же, но может быть изменен – последнее слово за правительством.

Также закон обязывает мессенджеры и соцсети предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений. За отказ предлагается ввести штрафы в размере от 800 тысяч до миллиона рублей. Изменения вступят в силу 20 июля 2016 года, а обязательство хранить содержание звонков и сообщения начнет действовать 1 июля 2018 года.

Кроме того, Уголовный кодекс дополняется статьей о недоносительстве: за несообщение о преступлении будут отправлять в колонию на срок до года. Эта норма распространяется на терроризм, захват власти и посягательство на жизнь государственного деятеля.

Еще УК дополнен статьей "Склонение, вербовка или иное вовлечение" в организацию массовых беспорядков, она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Из первоначальной редакции документа было исключено положение, которым предлагалось запретить осужденным за терроризм и экстремизм в течение пяти лет выезжать из России. Еще в закон не вошла норма об отзыве российского гражданства у тех, кто имеет паспорт другой страны и кто был признан виновным в терроризме, захвате заложников, международном терроризме и организации незаконного вооруженного формирования.

"Пакет Яровой" дополняет КоАП штрафами от 400 тысяч до миллиона рублей для юрлиц, которые использовали СМИ для разглашения гостайны, а также вводит в закон "О свободе совести и о религиозных организациях" регулирование миссионерской деятельности.