Единый день голосования в России назначен на сентябрь

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума 21 сентября приняла закон об установлении единого дня голосования. Теперь, начиная с 2013 года, все выборы в России будут проходить во второе воскресенье сентября.

В июле закон о едином дне голосования был отклонен Федеральным собранием. После этого была создана согласительная комиссия из представителей Государственной Думы и Совета Федерации, которые подготовили согласованную редакцию нормативного акта, сообщает РИА Новости.

При этом представители думской оппозиции предлагали перенести единый день голосования на более поздний срок. По их мнению, проведение выборов в начале сентября вынуждает партии вести избирательные кампании в период летнего затишья.

Сдвинуть единый день голосования на конец сентября или начало октября ранее предлагала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако она отметила, что в случае проведения второго тура голосование "уходит далеко в октябрь, когда в ряде регионов погодные условия весьма тяжелые".