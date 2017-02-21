Форма поиска по сайту

21 февраля 2017, 13:00

Политика

Сайты-"зеркала" могут сделать недоступными

Правительство внесло в Госдуму законопроект о блокировке ресурсов, на которых можно увидеть тот же контент, что и на основном (заблокированном) портале, или сайтов-"зеркал", сообщает "Цифровая Москва".

Госдума законы сайты зеркала

