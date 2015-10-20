Единый день голосования перенесли на третье воскресенье сентября

Фото: m24/Михаил Сипко

Госдума перенесла единый день голосования на третье воскресенье сентября, сообщает Агентство "Москва".

Сейчас единым днем голосования считается второе воскресенье сентября.

Отмечается, что законопроект входит в перечень документов, которые необходимы для переноса думских выборов с 4 декабря на 18 сентября 2016 года.

После выборов единый день голосования снова будет проходить во второе воскресенье сентября.

Инициировали законопроект лидеры трех фракций – Владимир Васильев от "Единой России", Владимир Жириновский от ЛДПР и Сергей Миронов от "Справедливой России", а также спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Инициатива переноса выборов связана с бюджетным процессом. Ранее Сергей Нарышкин отмечал, что новый бюджет 17-го года должны рассматривать, принимать и отвечать за него уже депутаты седьмого созыва.

Напомним, в июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе думских выборов с декабря на сентябрь 2016 года. После этого перенос выборов признал законным Конституционный суд.

Документ вносит изменения в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", согласно которым выборы Госдумы седьмого созыва будут проводиться 18 сентября 2016 года.