Черная метка. Эксперты – о создании стоп-листа авиадебоширов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиадебоширов могут внести в единый черный список, запрещающий перелеты на следующие три года, соответствующий законопроект разработал комитет Госдумы по транспорту. Эксперты m24.ru рассказали о необходимости создания четкого механизма внесения дебоширов в реестр.

Комитет по транспорту ГД создал поправки к Воздушному кодексу и предложил создать единый список лиц, запрещающий полеты на следующие три года. Пополнять список предстоит авиакомпаниям, чьи пассажиры создают угрозу безопасности во время полета. В список можно будет попасть за драки, скандалы, нападение на бортпроводников и так далее. Перевозчики направят имена неугодных пассажиров представителям Росавиации, которые в течение пяти рабочих дней примут решение о пополнении "черного списка". Законопроект предполагает запрет на продажу билетов лицам, оказавшимся в списке, независимо от того, планируют ли они перемещаться только по России или за ее пределы. Реестр будет опубликован в общем доступе на сайте Росавиации. Попав в реестр, человек сможет купить билет на самолет только в случае, если он направляется на лечение, сопровождает на борту инвалида, возвращается в Россию из стран, откуда можно добраться только самолетом или же летит на похороны близких родственников.



Президент Национальной ассоциации воздушного права Сергей Юрьев рассказал m24.ru, что Международная организация гражданской авиации недавно призывала усилить методы борьбы с авиадебоширами.

"Меры по противодействию дебоширам рекомендованы Международной организацией гражданской авиации. На 39-й сессии ассамблеи, которая закончилась в октябре прошлого года, всем государствам было рекомендовано усилить меры по борьбе с антиобщественным поведением на борту воздушных судов. Так что здесь мы находимся в общемировом тренде", – заявил он.

Эксперт отметил, что ограничение перелетов именно на три года – это предупредительная мера, чтобы человек, который садится на борт самолета, понимал, что в случае нарушений ему грозят достаточно суровые последствия. Он добавил, что в случае создания единого реестра иностранным перевозчикам также придется пользоваться списком.

"Авиакомпании, которые летают по территории РФ, обязаны руководствоваться законодательством нашей страны. Я думаю, что будет достигнуто определенное соглашение между зарубежными компаниями – западные перевозчики тоже стремятся не допускать на борту самолета такого рода правонарушения", – заключил Юрьев.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров уверен, что законопроекту необходимо проработать четкий механизм внесения в список и процедуры, которые должен соблюдать экипаж судна.

"Комитет по транспорту ГД обсуждал четыре варианта законопроекта, и предложенный является наиболее взвешенным и компромиссным. Сейчас важно разработать четкий механизм внесения людей в этот черный список. Если человек заслужил – неважно на какой срок. Нужно четко отработать и прописать полномочия экипажа воздушного судна. В списки должны попадать люди за серьезные нарушения: дебоши, скандалы, драки. Главное, чтобы только злостные хулиганы попадали в этот список", – сказал эксперт m24.ru.

Гусаров отметил: в любом случае гражданин сможет оспорить решение Росавиации и попытаться доказать свою правоту в суде, чтобы добиться исключения из списка и, вероятно, возмещения морального вреда.

"Члены экипажа будут помнить, что им потребуется железная доказательная база, чтобы в суде можно было отстоять правоту и не выплачивать потом дебоширу компенсацию. Думаю, что экипажи надо обеспечить портативными камерами. Стационарное видеонаблюдение в самолете – это очень дорого. Думаю, что авиакомпании будут в итоге прибегать к таким методам", – рассуждает он.

Кроме того, пока неизвестно, будет ли распространяться черный список на чартерные рейсы.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал о негативных последствиях, которые может повлечь создание черного списка.

"С принятием этих поправок черные списки будут распространяться на все авиакомпании и станут публичными. Мы опасаемся злоупотреблений со стороны авиакомпаний. Любой конфликт на борту, даже тогда, когда авиакомпания не права, может стать угрозой внесения в черный список. Мы считаем, что в этот список можно вносить пассажиров только по решению суда, а дело должны вести правоохранительные органы. По существу это наказание. Кроме того, авиакомпании смогут предлагать таким пассажирам билеты за большие деньги, по двойному тарифу", – заявил эксперт.