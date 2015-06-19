Депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон о тарифах на эвакуацию

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Федеральную службу по тарифам (ФСТ) полномочиями определять стоимость эвакуации автомобилей и размер платы за штрафстоянку.

Проект поправок в КоАП РФ внесло в Госдуму федеральное правительство в апреле 2015 года. Как пояснили авторы документа, сейчас Кодекс не дает четкого ответа на вопрос о том, кем и на основании каких нормативных правовых актов должна определяться стоимость расходов за перемещение и хранение транспортных средств на штрафстоянке.

"Правовая неопределенность по данному вопросу породила многочисленные обращения граждан в судебные органы, которые признают неправомочность действий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по установлению размера платы за перемещение и хранение транспортного средства на специализированной стоянке", – говорится в документе.

Если законопроект примут окончательно, то стоимость эвакуации в столице также пересчитают. Сейчас перемещение среднего легкового автомобиля обходится владельцам машины в 5 тысяч рублей, а его хранение на стоянке, начиная со вторых суток по 1 тысяче рублей в день.

Согласно разработанной ФСТ методике, цена на эвакуацию будет зависеть не от мощности двигателя, а от массы автомобиля. Кроме того, в тарифе учтут расходы содержание техники, ее амортизацию и закупку бензина и масел для эвакуаторов.