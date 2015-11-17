Закон об апартаментах внесут в Госдуму в начале 2016 года

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Законопроект, который приравняет апартаменты к жилой недвижимости, внесут в Госдуму в начале 2016 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Апартаменты – явление, наиболее распространенное именно в Москве. Поэтому, я думаю, что в течение ближайших двух-трех месяцев мы все вопросы, связанные с апартаментами, доработаем. В рабочем порядке все поправки будут внесены в Госдуму", – сказал заммэра.

Ранее m24.ru сообщало, что апартаменты смогут получить статус жилого помещения только при условии технологической возможности и социальной инфраструктуры. Вопрос о статусе каждого объекта будет рассматриваться индивидуально.

Изначально апартаменты планировались для временного проживания, однако сейчас их чаще всего используют как постоянное место жительство. При этом законодательно жильем они не считаются. То есть человек не может прописаться в них, платит налоги и повышенные тарифы ЖКХ.

Вопрос приравнивания апартаментов к статусу жилья обсуждается уже давно. В начале года министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявлял о планах правительства до конца 2015 года легализовать все существующие апартаменты как жилье.

В настоящее время в Москве строится свыше 800 тысяч кв. метров апартаментов. Из них более половины считаются гостиницами.