В Госдуме может появиться комитет по СМИ

Сергей Нарышкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин поручил проработать создание комитета Госдумы по СМИ.

"Сегодня на Совете Думы я дал поручение подготовить необходимые документы о том, чтобы сформировать еще один комитет Госдумы – по СМИ", – передает ИТАР-ТАСС слова спикера.

Он сказал, что общество проявляет повышенное внимание к СМИ и к законопроектам, которые посвящены деятельности СМИ.

Нарышкин планирует провести консультации с лидерами парламентских фракций для того, чтобы определить состав и руководство комитета.

По мнению вице-спикера нижней палаты Сергея Железняка, комитет будет иметь стратегическое значение, его работа будет увязана с формированием профильного Совета при председателе Госдумы.

В настоящее время вопросы СМИ рассматривает комитет по культуре. Всего в Госдуме действуют 29 комитетов.