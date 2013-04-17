Театральная цензура: почему запрещают современные спектакли

В Госдуме предложили запретить пропаганду педофилии в театральных постановках на законодательном уровне. На этот раз чаша терпения блюстителей морали переполнилась после того, как спектаклю "Сон в летнюю ночь" Бенджамина Бриттена и Питера Пирса вручили "Золотую Маску" в номинации "Лучшая опера".

Режиссера англичанина Кристофера Олдена обвинили в пропаганде педофилии, алкоголизма и наркомании, сообщили РИА Новости.

В частности, вице-спикер Госдумы Сергей Железняк призвал московские театры – не предоставлять площадки для "педофилических перфомансов", так как аморальное действие со сцены плавно перетекает в реальную жизнь.

Напомним, внимание общественности "Сон в летнюю ночь", который играли на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, привлек в мае прошлого года. Тогда родители детей, поющих в театральном хоре написали жалобу главе синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерею Всеволоду Чаплину и главе столичного департамента Сергею Капкову. По мнению авторов послания, данная постановка негативно воздействует на неокрепшую детскую психику. В итоге на спектакль решили не допускать детей до 14 лет.

Это далеко не первый случай недовольства депутатов и общественности современными театральными постановками, которые якобы противоречат этическим нормам.

Например, в марте в поле зрения столичных правоохранителей попал спектакль "Отморозки" режиссера и худрука Гоголь-центра Кирилла Серебренникова. В основу сценического действия положена повесть Захара Прилепина.

По словам Серебренникова, блюстители закона проверяли, не является ли спектакль безнравственным и не содержит ли призывов к революции. У руководства Гоголь-центра даже затребовали записи "Отморозков".

В Гоголь-центре считают, что такое пристальное внимание к спектаклю стало следствием доноса недовольной актрисы из труппы бывшего театра имени Гоголя.

Добавим, что в постановке задействованы студенты Школы-студии МХАТ и участники проекта "Седьмая студия". В прошлом году спектакль стал лауреатом "Золотой Маски" в номинации "Спектакль малой формы".

Скрытая политическая цензура в свое время не пропустила спектакль "БерлусПутин" московского Театра.doc на сцену питерского ДК.

Главными героями постановки стали Владимир Путин и Сильвио Берлускони. Последний приехал в Россию навестить друга и пожаловаться на незаслуженную отставку. Вскоре Берлускони погибает, а лидер государства российского получает ранение в голову. Для спасения Путина медики пересаживают ему мозговые клетки Берлускони. В итоге зрители наблюдают "рождение" нового героя – БерлусПутина, за витиеватым ходом мыслей которого следят в течение оставшейся части спектакля.

По словам художественного руководителя Театра.doc Михаила Угарова, историю по мотивам пьесы итальянского Дарио Фо "Двуглавая аномалия" посчитали слишком вольной. Однако официальной причиной отказа стали банальные проблемы с технической эксплуатацией помещения.

Практика показывает, что в "культурной столице" негласная театральная цензура работает "на ура". Так, волнения в обществе вызвала постановка "Лолита" Леонида Мозгового. Премьеру сорвали казаки-активисты, заявив, что история, написанная Набоковым, является пропагандой педофилии и нарушает моральные нормы. Вскоре было совершено нападение на организатора премьеры Артема Суслова.

А в Ростове-на-Дону публика выразила протест по отношению к рок-опере "Иисус Христос – суперзвезда". Запретить мюзикл, который привезли гастролирующие по миру артисты, потребовали православные верующие, заявив, что постановка оскорбляет их чувства. В итоге из продажи изъяли все билеты на знаменитую рок-оперу.

"Полиция нравов" Белгорода несколько лет тому назад ополчилась против спектаклей "Планета" Евгения Гришковца, "Кислород" Ивана Вырыпаева и "Свободная пара" Дарио Фо. Эти постановки исключили из студенческого репертуара Белгородского института культуры и искусств. Руководители учебного учреждения отметили, что спектакли не ответствуют программе "По обеспечению духовной безопасности", разработанной по поручению местного губернатора. Проректор БелГИКИ Александр Бердник подчеркнул, что "чернуху" в стенах БелГИКИ ставить не будут.

Как сообщил корреспонденту М24.ru заместитель председателя союза театральных деятелей Геннадий Смирнов, запрет театральных постановок не входит в компетенцию депутатов Госдумы. Решить дальнейшую судьбу спектакля может либо руководство театра, либо суд.

"Это прописано в нормативных документах. Любой депутат, как и обычный гражданин, может попросить суд запретить спектакль, пропагандирующий национальную рознь, педофилию и насилие. На моей памяти под запрет попали "Лолита" в Санкт-Петербурге и "Иисус Христос – суперзвезда" в Ростове-на-Дону. Это волюнтаризм и превышение полномочий", - добавил Смирнов.

Наш собеседник уверен, без ненормативной лексики на сцене можно обойтись. Пример тому – пьеса Горького "На Дне", "Очерки Бурсы" Помяловского и "Записки мертвого дома" Достоевского (в последнем действие происходит в тюрьме – прим. ред.).

"Есть художественные средства, позволяющие обойтись без подобного эпатажа. А мат со сцены – это именно эпатаж. Я терпимо отношусь к тому, что андеграундные театры, экспериментируя, перегибают палку. Но есть академические – со сложившимися традициями. У зрителей присутствуют определенные ожидания при посещении последних. И когда они видят со сцены театра со столетней историей то, что могли бы увидеть в полуподвальном театре – это обман ожиданий".

Алла Панасенко