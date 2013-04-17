"Закон о промилле" будет принят до конца апреля

Депутаты примут закон о промилле до конца апреля

До конца апреля депутаты определятся, стоит ли возвращать водителям 0.2 промилле или оставить ныне действующую систему без минимального порога содержания алкоголя в крови. Об этом в эфире "Москва FM" рассказал один из авторов закона "о нулевом промилле" зампред комитета по экономической политике и предпринимательству Виктор Звагельский.

"Решение будет принято до конца этого месяца. Здесь взвешиваются все плюсы и минусы", - отметил депутат.

Он не исключил возможность введения переходного периода с разрешенным 0,2 промилле. Впрочем, эта норма, по словам парламентария, провоцирует рост коррупции в рядах инспекторов ГИБДД. Поскольку создается возможность для фальсификации уровня алкогольного опьянения.

В связи с этим депутат согласен с мнением ГИБДД о том, что человек, вынужденный принимать спиртовые лекарства, может оказаться опасен из-за состояния своего здоровья. Таким образом, нулевое промилле помогает избавить дороги от водителей с плохим самочувствием.

"Но человек, который вынужден такие лекарства принимать, он так или иначе не очень адекватен за рулем. Но никакого отношения ни к кефиру, ни к пирожным, ни к конфетам с коньяком это не имеет", - сказал депутат.

Напомним, в Госдуме разработаны несколько законопроектов, предполагающих изменение действующих норм. В большинстве документов предлагается не считать водителя пьяным, если в его крови содержится менее 0,2 промилле алкоголя. Но против такой инициативы выступила Госавтоинспекция.