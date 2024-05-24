США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов к 2030 году

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Вашингтон заключил контракт с американской компанией Marinette Marine на 1,044 миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Речь идет о кораблях класса Constellation. Они представляют собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием.

Планируется, что работы будут завершены к апрелю 2030 года. Разработка фрегатов будет вестись сразу в нескольких штатах США: Нью-Йорке, Висконсине, Северной Каролине и прочих.

Ранее сообщалось, что Япония и США потратят 3 миллиарда долларов на разработку новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия. Миллиард долларов из общей суммы разработки выделит Япония, остальные расходы покроет США.

До этого министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Соединенные Штаты сталкиваются с проблемами доступности и возможностей для проведения тестирования гиперзвукового оружия.

