"Аудиоспам" около пешеходных переходов планируют запретить

В Столице хотят запретить звуковую рекламу

Звуковую рекламу около пешеходных переходов планируют запретить. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Запрет планируют ввести около пешеходных переходов, оборудованных динамиками для слабовидящих граждан, а также рядом с образовательными, детскими, медицинскими организациями и внутри них. Также под запрет попадают дворы жилых домов и сами дома, пишет в среду "Российская газета"

В законопроекте вводится и понятие "звуковая реклама". Под ней подразумевается "информация, распространяемая с использованием звукотехнического оборудования вне и внутри зданий".

Аудиорекламу предлагается запретить с 22.00 до 8.00 в будни и с 22.00 до 10.00 по выходным дням и праздникам.

Вместе с тем суммы штрафов за нарушения в документе не прописаны, что потенциально может перевести законопроект в разряд благих пожеланий, утверждает издание.

Ранее, в сентябре 2012 года, в Госдуму вносили законопроект, предлагавший еще более радикальный способ борьбы с аудиорекламой - авторы законопроекта предлагали ее запретить. Однако в законопроекте не было подробного списка запретных мест, а касался лишь улиц населенных пунктов и помещений метрополитена.