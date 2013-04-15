Форма поиска по сайту

15 апреля 2013, 21:08

Политика

СМИ могут заплатить 100 тысяч рублей за рекламу секс-услуг

Фото: ИТАР-ТАСС

Средства массовой информации могут штрафовать за рекламу секс-услуг, за размещение объявлений об оказании сексуальных услуг, в том числе под видом организации досуга, предоставления апартаментов, саун, массажа, обеспечения эскорт-услуг и других аналогичных услуг.

Соответствующий закон внесен на рассмотрение в Госдуму. Он предусматривает штраф до 100 тысяч рублей за размещение подобной информации в СМИ.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, законопроект направлен на недопустимость злоупотреблений свободой массовой информации.

Напомним, ранее депутаты направили генпрокурору Юрию Чайке и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву запрос о проверке газеты "Московский комсомолец" по поводу рекламы секс-услуг.

Госдума СМИ законы

