СМИ могут заплатить 100 тысяч рублей за рекламу секс-услуг

Фото: ИТАР-ТАСС

Средства массовой информации могут штрафовать за рекламу секс-услуг, за размещение объявлений об оказании сексуальных услуг, в том числе под видом организации досуга, предоставления апартаментов, саун, массажа, обеспечения эскорт-услуг и других аналогичных услуг.

Соответствующий закон внесен на рассмотрение в Госдуму. Он предусматривает штраф до 100 тысяч рублей за размещение подобной информации в СМИ.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, законопроект направлен на недопустимость злоупотреблений свободой массовой информации.

Напомним, ранее депутаты направили генпрокурору Юрию Чайке и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву запрос о проверке газеты "Московский комсомолец" по поводу рекламы секс-услуг.