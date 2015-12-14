Закон о продлении программы маткапитала Госдума примет 18 декабря

Фото: m24.ru/Роман Балаев

18 декабря депутаты Госдумы примут закон о продлении программы материнского капитала до 2018 года включительно. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Сергея Нарышкина.

"Мы планируем принять этот законопроект 18 декабря сразу в первом чтении и в целом", – сказал Нарышкин.

Правительственный законопроект о продлении действия программы материнского капитала внесли в Госдуму 11 декабря. Согласно оценкам правительства, в случае принятия законопроекта сертификат на маткапитал в 2017 году смогут получить около 830 тысяч семей, в 2018 году – чуть более 810 тысяч семей.

Это потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета в размере 324,2 миллиарда рублей в 2017 году и 340,6 миллиарда рублей – в 2018 году.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, в 2016 году на программы маткапитала будет направлено 304,3 миллиарда рублей. Необходимые средства уже заложены в федеральном бюджете на следующий год.

Куда можно потратить материнский капитал

На данный момент размер сертификата на маткапитал составляет 453 тысячи рублей. Индексация капитала в будущем году не планируется. А вот в 2017 году размер сертификата увеличится до 480 тысяч рублей, в 2018 – до 505 тысяч рублей.

За время работы программы число новорожденных увеличилось на 31,2 процента – с 1,48 миллиона человек в 2006 году до 1,94 миллиона в 2014 году. Число российских семей, воспитывающих двух и более детей, за время действия программы маткапитала увеличилось в два раза.

Ранее использовать средства маткапитала можно было только по трем основным направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей в образовательных учреждениях и увеличение пенсии мамы. В ноябре Госдума приняла закон, который разрешает использовать материнский капитал также на покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.