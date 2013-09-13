Форма поиска по сайту

13 сентября 2013, 19:37

Госдума расширит основания для отказа в получении гражданства России

Фото: ИТАР-ТАСС

13 сентября Госдума на вечернем пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для отказа в предоставлении российского гражданства.

Депутаты ввели запрет на предоставление российского гражданства просителям, которые ранее подвергались административному выдворению за пределы нашей страны, депортировались или подвергались реадмиссии. Также основанием для отказа в получении гражданства может служить вынесении в отношении иностранца решения о нежелательности пребывания на территории России.

Действующая редакция 16 статьи закона "О гражданстве РФ" предусматривает только одно основание для отказа иностранцу в получении российского гражданства: это применение в отношении просителя процедуры административного выдворения в течение пяти лет, предшествующих обращению с соответствующим заявлением.

Госдума законы закон гражданство

