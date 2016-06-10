Новостные агрегаторы обязали следить за контентом

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, который вводит ограничения для новостных агрегаторов с посещаемостью свыше одного миллиона человек в сутки. Об этом 10 июня сообщает "Интерфакс".

В частности, владельцев сервисов обязали проверять достоверность распространяемых общественно значимых сведений до их распространения и удалять их по указанию Роскомнадзора. В то же время владельцев новостных агрегаторов освободили от ответственности за распространение недостоверной информации, если ее дословно процитировали из СМИ. Речь идет только о СМИ, которые возможно установить и привлечь к ответственности.

Новый закон установил штрафы для владельцев агрегаторов, которые проигнорируют указания Роскомнадзора убрать недостоверную информацию.

За отказ выполнить предписание Роскомнадзора об удалении информации из новостного блока штраф для юридических лиц теперь составит от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч.

Повторное совершение нарушения будет караться штрафом для граждан от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, юридических лиц – от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей, согласно документу.

Закон вступит в силу с 1 января 2017 года.