Пособия на детей предложили повысить втрое

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Размер пособия по уходу за детьми предложили увеличить в три раза. Законопроект уже поступил в Госдуму, пишет "Российская газета".
Неработающим матерям предлагают увеличить пособия на первого ребенка до одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Сейчас неработающая мама получает 2,9 тысячи рублей пособия на первого ребенка. Неработающие мамы должны получать два МРОТа на второго и каждого последующего ребенка, следует из документа. А работающим, но ушедшим в декрет, следует платить 40 процентов от заработка, но не менее, чем не работающим.
Между тем, правительство дало отрицательное заключение на законопроект. В документе не указаны источники, откуда брать деньги на повышения социальных нужд. Пособие на третьего ребенка в регионах с не очень благоприятной демографической ситуацией выплачивают в размере прожиточного минимума ребенка на данной территории и в течение трех лет.