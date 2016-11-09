Пособия на детей предложили повысить втрое

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Размер пособия по уходу за детьми предложили увеличить в три раза. Законопроект уже поступил в Госдуму, пишет "Российская газета".

Неработающим матерям предлагают увеличить пособия на первого ребенка до одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

С 1 июля 2016 года один МРОТ в России составляет 7500 рублей.

Сейчас неработающая мама получает 2,9 тысячи рублей пособия на первого ребенка. Неработающие мамы должны получать два МРОТа на второго и каждого последующего ребенка, следует из документа. А работающим, но ушедшим в декрет, следует платить 40 процентов от заработка, но не менее, чем не работающим.

Между тем, правительство дало отрицательное заключение на законопроект. В документе не указаны источники, откуда брать деньги на повышения социальных нужд. Пособие на третьего ребенка в регионах с не очень благоприятной демографической ситуацией выплачивают в размере прожиточного минимума ребенка на данной территории и в течение трех лет.

