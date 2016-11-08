Депутаты будут лично отвечать на обращения граждан

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Депутаты Государственной думы будут лично отвечать на обращения граждан, сообщает сайт "Комсомольской правды". Ранее этот законопроект поддержал профильный комитет Госдумы по регламенту.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, депутатов обяжут не только подписывать ответы, но и лично рассматривать поступившие обращения. Володин считает, что это сделает парламентариев более ответственными, несмотря на возросший объем работы.

Соответствующие поправки в регламент работы Госдума рассмотрит уже 9 ноября.