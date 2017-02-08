Болельщиков смогут арестовывать на 15 суток за драки на матчах

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об административной ответственности за грубые нарушения правил поведения на спортивных соревнованиях, передает Агентство "Москва".

Наказание будет предусматривать арест на 15 суток с запретом посещать такие соревнования на срок от одного года до семи лет, либо выплату штрафа в размере от 15 до 20 тысяч рублей.

Грубыми предлагают считать правонарушения, которые угрожают безопасности, жизни, здоровью зрителей или влекут приостановку или прекращения соревнования.

Предлагается также увеличить штрафы за нарушение запрета на посещение соревнований. Сейчас штраф составляет от 20 до 25 тысяч рублей, законопроектом предлагается увеличить сумму до 50 тысяч рублей. Административный арест будет назначаться на срок от 10 до 15 суток, сейчас срок может составить до 15 суток.

Иностранным гражданам или лицам без гражданства, которые повторно или грубо нарушат правила поведения зрителей, может грозить штраф на сумму от 10 до 20 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Его можно будет заменить запретом на посещение соревнований на срок от одного года до семи лет.

Мера предлагается в связи с проведением в России Чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций. Учитывались и события на Чемпионате Европы по футболу во Франции, повлекшие массовую депортацию российских болельщиков.