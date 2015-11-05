Для микроавтобусов хотят ввести обязательные лицензии на перевозку пассажиров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Госдуме хотят ввести обязательное получение лицензии на перевозки микроавтобусами вместимостью от восьми пассажиров. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, передает Агентство "Москва".

По его словам, этот вопрос поднимается в течение пяти лет. "Мое мнение: все перевозки пассажирские – для собственных нужд, не для собственных, раз там транспортное средство свыше восьми мест, должны лицензироваться", – сказал Москвичев.

Напомним, столичная Госавтоинспекция сняла с маршрута Москва – Ереван два пассажирских автобуса из-за нарушений. Накануне автобусы были задержаны на юге Москвы.

На данный момент автобусы находятся на специализированной стоянке ГИБДД, а на четверых водителей наложены административные штрафы за использование транспортных средств в ненадлежащем техническом состоянии.

Эксплуатацию автобусов разрешат после полного устранения всех выявленных неисправностей.