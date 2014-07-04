Соцсети и сайты гостиниц будут создавать дата-центры в РФ – эксперт

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Сайты иностранных гостиниц и социальные сети обяжут создавать на территории России свои дата-центры для хранения персональных данных россиян, рассказал M24.ru директор Российской ассоциации электронных коммуникаций и один из разработчиков закона Сергей Плуготаренко.

Эксперт отметил, что при разработке положений акта он рекомендовал депутатам ограничить действие закона только теми структурами, которые используют государственные сервисы и обрабатывают информацию, имеющую особое значение. Но, по словам Плуготаренко, закон о защите данных, принятый 4 июля Госдумой, не допускает исключений и если, например, зарубежные гостиницы не откроют в РФ свои дата-центры, то станут "нарушителями поневоле".

Также Плуготаренко выразил надежду, что Роскомнадзор будет активно вести работу с иностранными фирмами, чтобы их ресурсы не попали в реестр запрещенных сайтов. "Нет сомнений, что в текст закона будут внесены поправки", - заключил он.

Напомним, Госдума в пятницу приняла во втором и третьем чтении законопроект об обязательном хранении на территории России персональных данных граждан страны, обрабатываемых через интернет. Таким образом, все сведения о россиянах будут храниться в базах данных, расположенных на территории России.

Законопроект также наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых содержатся персональные данные граждан, полученные с нарушением законодательства. Таким образом, Facebook, Twitter, Instagram и ряд других компаний фактически обяжут создавать хранилища данных на территории России.