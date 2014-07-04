К букмекерам и тотализаторам ужесточат требования

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который ужесточает требования к работе букмекеров и тотализаторов, а также регулирует азартные игры в Интернете. Правки внесены в федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Поправки должны повысить финансовую прозрачность организаторов азартных игр и помочь в борьбе с незаконными ставками в Интернете. Кроме того, теперь букмекерские конторы и тотализаторы должны обязательно состоять в саморегулируемых организациях.

Также депутаты вводят понятие интерактивных ставок, которые заключаются в сети. Планируется и создание единого центра учета переводов таких ставок. Однако серверы должны размещаться на территории России.

Отмечается, что центром учета переводов интерактивных ставок может стать кредитная организация. Центр обязуют обеспечивать учет и предоставление персональных данных об участниках игр и интерактивных ставках. Процессинговый центр будет контролировать перевод средств и гарантировать выплаты удачливым игрокам.

Помимо этого, выплата выигрышей будет проходить только с банковского счета организатора игр, открытого в центре учета переводов интерактивных ставок. Теперь максимальный размер вознаграждения, взимаемого с участников игр, не сможет превышать 30% принятых сумм ставок.

Поправки также вводят ограничения доступа к сайтам организаторов азартных игр. Уделяется в документе внимание и к организации ставок на ипподромах.