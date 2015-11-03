В Госдуме предложили наказывать за преступления против инвалидов по максимуму

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

За преступления против инвалидов могут ввести максимальное наказание. Депутаты Госдумы готовят поправки в статью 63 Уголовного кодекса РФ ("Обстоятельства, отягчающие наказание"). Об этом m24.ru рассказал депутат Госдумы и член комиссии при президенте по делам инвалидов Олег Смолин. По мнению авторов законопроекта, злоумышленники должны нести максимальное наказание за преступления против инвалидов в рамках соответствующих статей УК. Сейчас наличие инвалидности у потерпевшего не прописано в документе как отягчающее обстоятельство, и суды не всегда учитывают этот фактор, когда выносят приговор.

"Факт того, что преступление совершено против человека с ограниченными возможностями, должно считаться отягчающим обстоятельством при вынесении решения", – пояснил Смолин.

По его словам, злоумышленники должны нести максимальное наказание за преступление против инвалидов по соответствующей статье УК. "Решение о серьезности наказания все равно принимает судья. Мы будем рекомендовать назначить максимальное наказание за преступление соответствующей статьи", – сказал депутат. Эти рекомендации планируют прописать также в Уголовном кодексе.

Он добавил, что формулировки в статье об отягчающих обстоятельствах сложно приписать к преступлению против инвалидов. "В кодексе прописано ужесточение наказания для преступления против "беззащитного или беспомощного лица", но нужно формулировку уточнить. Написать, например, в том числе "против человека с инвалидностью", – подчеркнул Смолин.

Предложение депутатов обсудили с Министерством юстиции РФ на заседании комиссии при президенте по делам инвалидов, отметил Смолин. В пресс-службе Минюста сообщили m24.ru, что будут рассматривать возможные изменения после того, как готовый законопроект поступит в ведомство.

Сейчас в статье 63 Уголовного кодекса прописаны обстоятельства, отягчающие наказание. Преступление против инвалидов может быть причислено к таким обстоятельствам, если судья определит, что оно было совершено в отношении "беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного". В таком случае суд может назначить максимальное наказание в рамках УК. Например, максимальным наказанием по статье УК "Изнасилование" является пожизненное лишение свободы. В конце октября в Москве мужчина изнасиловал и жестоко избил слепую 27-летнюю девушку во дворе жилого дома. После этого преступник похитил принадлежащей ей телефон и денежные средства. Предполагаемого злоумышленника задержали. Кроме того, в конце июля в столице украли собаку-поводыря по кличке Диана у слепой певицы Юлии Дьяковой. Сначала девушка решила, что собака просто отбежала, но лабрадор не возвращался. Позже выяснилось, что женщину, которая могла украсть лабрадора, видели в метро с собакой. Правоохранительные органы поймали предполагаемую похитительницу и вскоре она предстанет перед судом по обвинению в краже в крупном размере.



Заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Олег Рысев рассказал, что люди со сложными видами инвалидности являются потенциальными жертвами для преступников. "Находясь в заведомо беспомощном состоянии, инвалид не может даже ориентироваться без посторонней помощи, он абсолютно не может дать отпор. Соответственно, издевательства, насилие над таким человеком – это высшая степень деградации и упадка личности", – отметил он.

По его словам, признание отягчающим обстоятельством преступления против инвалида позволит защитить таких беззащитных граждан от нападок злоумышленников. "Речь идет о том, чтобы защитить более слабого человека, который не может постоять за свою честь, достоинство, имущество и жизнь. В этой ситуации не считаю излишним, если это будет рассматриваться судом как очень тяжкое преступление", – подчеркнул эксперт.

Однако, по его мнению, необходимо разграничивать степень тяжести болезни инвалидов. "Есть люди, у которых общее заболевание третьей группы инвалидности, а есть слепые и те, которые имеют очень тяжелую форму инвалидности, как синдром Дауна", – заключил Рысев.

Председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко считает, что судьи сами вполне понимают степень наказания для преступников, обидевших инвалидов. "Не случайно в законодательстве есть "вилка" для судьи. Например, прописано в статье кодекса наказание от одного года до трех, и уже судья определяет серьезность преступления", – пояснила она.

По словам депутата Мосгордумы, существует множество правовых норм, которые ограждают инвалидов от преступников. "В законе "Об оружии" есть норма, которая говорит, что применение оружия против инвалидов и беременных невозможна, поэтому преступление все равно пойдет с отягчающими обстоятельствами", – заключила Святенко.