Неплательщикам штрафов и алиментов разрешат выезд за границу

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 2 июля, Госдума приняла в третьем окончательном чтении проект закона, согласно которому неплательщикам штрафов и алиментов, чей долг составляет не более 10 тысяч рублей, разрешат выезд за границу.

Как сообщается на сайте Госдумы, за принятие закона проголосовал 431 депутат.

Сейчас судебный пристав вправе временно ограничить выезд "мелкого" должника за пределы страны.

При этом, согласно статистике, средний размер штрафа, неуплата которого может помешать поездке, составляет 2 тысячи 400 рублей.

Как подчеркнула одна из авторов инициативы по предоставлению послаблений для "мелких" должников, депутат Надежда Школкина, с принятием законопроекта пристав сможет ограничить выезд из страны только тех граждан, чей долг более 10 тысяч рублей.

Кроме того, на заседании Госдумы сегодня были внесены поправки касательно характеристик должника. Помимо ФИО и даты рождения необходимо указывать место рождения.