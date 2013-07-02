Госдума приняла закон об экономической амнистии

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Законопроект об экономической амнистии принят Госдумой во втором и третьем чтении с одной поправкой. Под амнистию попадут предприниматели, осужденные за нарушение авторских прав, незаконное предпринимательство и банковскую деятельность, мошенничество, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, а также неисполнение кредитных обязательств.

За документ проголосовали 298 человек, один воздержался. При этом из перечня амнистируемых статей была исключена статья за незаконную банковскую деятельность, если деяние совершено организованной группой, сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента 25 июня внес президент России Владимир Путин. Экономическая амнистия будет действовать в течении шести месяцев со дня вступления в силу постановления о ее объявлении. Предполагается, что на свободу выйдет от 3 до 10 тысяч предпринимателей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно законопроекту, амнистия распространится на лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности или впервые осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности. Под его действие попадает 27 статей Уголовного кодекса. Среди них: нарушение авторских прав, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и кредитования, отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем, уклонение от погашения кредиторской задолженности, ограничение конкуренции и другие.

Под действие амнистии попадут не только заключенные, но и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, а также лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные. При этом обязательным условием станет возврат имущества или компенсация убытков потерпевшим.

В законопроекте также указано, что амнистия не распространится на тех, кто совершил преступление с применением или угрозой применения насилия. Постановление об объявлении амнистии должно быть исполнено в течение шести месяцев после его принятия и опубликования.