Госдума признала приоритет Конституционного суда над решениями ЕСПЧ

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о приоритете Конституционного суда над решениями международных органов по защите прав и свобод человека, в том числе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Данный законопроект мы можем рассматривать как защиту нашего правового суверенитета и обеспечение конституционных принципов, которые заложены, в том числе, в позицию Конституционного суда, – цитирует агентство замглавы думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрия Вяткина. – Если Конституционный суд сочтет, что исполнение решений межгосударственных или международных органов по защите прав человека невозможно на территории Российской Федерации в силу того, что это исполнение будет противоречить Конституции, то исполнение решений таких органов будет на территории Российской Федерации невозможно".

Парламентарий подчеркнул, что 15-я статья Конституции провозглашает верховенство главного закона над всеми нормативными актами, в том числе, международными, на территории России.

Ранее Конституционный суд РФ разрешил не исполнять решения ЕСПЧ, если они идут вразрез с конституцией. "Россия в порядке исключения может отступить от исполнения возлагаемых на нее обязательств, если такое отступление является единственным возможным способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов", – говорится в решении.

При толковании ситуации, связанной с международным правом можно также руководствоваться Венской конвенцией, участником которой является Россия.