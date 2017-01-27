Президент Германии снял Штайнмайера с поста главы МИД

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Президент Германии Йоахим Гаук освободил Франка-Вальтера Штайнмайера от должности главы МИД, сообщает РИА Новости.

Полномочия Штайнмайера переданы председателю Социал-демократической партии и экс-министру экономики Зигмару Габриэлю.

Церемония прошла в резиденции главы государства в замке Бельвю. На встрече присутствовала и канцлер Германии Ангела Меркель. Президент также освободил от должности министра юстиции Бригитту Циприс. Она займет место Габриэля в Министерстве экономики.

В 2017 году Штайнмайер намерен баллотироваться в президенты Германии. Раннее он заявил, что с избранием Дональда Трампа президентом США миропорядку, установленному в XX веке, пришел конец. В частности, Штайнмайер считает, что с новым президентом США в мире начнется "новый глобальный беспорядок", и это может иметь серьезные негативные последствия.