Как живет первый советский миллионер Герман Стерлигов

"Свои люди": Герман Стерлигов

Один из первых советских мультимиллионеров и создатель первой в России товарной биржи, составитель Реестра непьющих мужиков и родоначальник Общества любителей древней письменности – все это о Германе Стерлигове. Он хотел стать президентом России, но решил затвориться в деревне. Однако даже из подмосковных лесов не перестает интриговать и эпатировать. Кто же он – отшельник или коммерсант, который способен заработать на любом поприще? Об этом читайте в репортаже телеканала "Москва Доверие".

Когда-то этот человек был обитателем другой сказочной жизни – жизни сказочно больших денег. Но с тех пор все переменилось. Сейчас у него свое хозяйство, своя жизнь и свои законы.

- Здравствуйте, Герман Львович!

- Здравствуйте-здравствуйте! С приездом.

- Спасибо. Вы как-то так с порога заставили меня забыть о всех плохих привычках, и телефон мобильный оставить, и не курить, за что отдельное спасибо вам, потому что я никак не могу с этим разобраться.

- Да, на нашей территории все это запрещено, потому что это огромный вред для людей со всех точек зрения - и с физической, и с духовной.

- А у вас нет мобильного телефона?

- У нас нет мобильного телефона, у нас есть один контактный телефон на большое количество людей, поэтому он не может быть идентификационным телефоном, то есть он не идентифицируется с человеком. У нас как на деревенской почте: пришел, позвонил, тебе позвонили, передали, потом перезвонил и так далее. И поэтому телефон на 20-30 человек.

- А вред в телефоне связан с тем, что он привязан именно к конкретному человеку, да?

- Ну конечно. Вся фишка в мобильном телефоне-смартфоне, что смартфон – это прообраз той печати, того начертания, которое будет на руке человека – печать антихриста. Это не ИНН и не страховые номера, печать антихриста – это именно телефон.

- Извините, мы сразу упали в беседу. Я на самом деле с подарками к вам пришел.

- Что за подарки? Сразу скажу: не всякие подарки принимаем.

- Да?

- Да. Поэтому рассказывайте.

- Я надеюсь… Смотрите, это попона.

- Не пойдет, это синтетика. У наших лошадей только натуральные попоны, и они едят только натуральную пищу. Наши лошади живут лучше, чем олигархи в Москве. И собаки наши кушают лучше, чем кушают богатейшие москвичи.

- Потому что натуральный продукт.

- Конечно. И мы никогда не положим на лошадь синтетическую попону, потому что это просто издевательство над скотиной. Это жестокое обращение с животными. Не обижайся, я благодарен тебе, что от чистого сердца принес подарок, но оставь его в машине. Я лучше тебе подарю всяких натуральных замечательных вещей и продуктов.

- Хорошо, договорились. Хозяйство покажете?

- У нас всего много, а у вас всего мало. Вы как обездоленные люди, у вас и в подарок-то взять нечего.

- Покажете хозяйство?

- Конечно, проходи.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Можно я пока это куда-нибудь положу.

- Оставь на крылечке.

- Сразу видно, что хозяйство большое у вас.

- На самом деле оно не большое, но нормальное такое, среднее. Вот здесь быки у нас стоят, где огорожено, там сеновал, сейчас, соответственно, пустой, потому что травка уже есть. А это конюшня.

- А сколько лошадей у вас?

- Семь. Вместе с жеребятами.

- Слушайте, а у вас тут сколько гектаров? 40? 30?

- Чуть больше 40.

- А расскажите историю, каким образом…

- Нам, кстати, очень не хватает этого, потому что лошадь – 1,5 гектара каждая, четыре овцы – 1 гектар, четыре козы – 1 гектар, одна корова – 1 гектар, то есть не нами придумано. По-другому никак.

- Вы тут в 2004 году появились?

- В 2004 году мы сначала поселились в лесу Можайского района, там на полянке. У нас не было вообще ничего: мы поставили палатку и стали строить домик. Три года прожили там, потом перебрались сюда, нам Господь даровал здесь землю, слава ему вовеки! Здесь было чистое поле, а сейчас вот небольшое хозяйство, слава Богу.

- А вот это строение?

- Это столярная мастерская, здесь старший сын делает мебель под заказ – столы, лавки, ну, и для нас делает мебель.

- Он делает под заказ мебель?

- Да. У него хорошая мебель, натуральная, безо всяких лаков, безо всякого барахла, все настоящее.

- А это что за строение?

- Это пекарня. Этой мой сынок, он вон пашет сейчас, а вообще он печет хлеб. Это его основные деньги, основной заработок, он печет хлеб из настоящей муки из настоящего зерна. У него своя мельница на каменных жерновах.

- А продает куда?

- А сюда по утрам приезжают люди из Москвы и даже из Питера, закупают еще горячий, укутывают и увозят.

- Я так понимаю, что у каждого из ваших сыновей (их четверо у вас) есть своя специализация, да? Один занимается мебелью, строительством, другой занимается хлебом.

- А третий занимается лечением людей. Он лечит людей травами, минералами, настойками.

- А это вы их как-то подвели к этому? Или они сами?

- Как-то само так сложилось. Даже специально выбора не делали, как-то все само сложилось, потому что в коллективе все складывается.

- По идее, младшие должны как-то пародировать старших – старший строит, и я рядом.

- Они тоже все это умеют, они так и делали, но постепенно как-то разделилось это все.

- А вы существуете исключительно на натуральном хозяйстве своем?

- Мы вообще не заходим в магазин. За продуктами питания вообще не заходим, вообще ни за какими. Даже соль мы получаем из шахты в Белоруссии без осветления, без химической обработки.

- Напрямую.

- Да, нам прямо грузовик привозит мешками.

- И мясо у вас свое?

- Да, все свое, абсолютно все. Вот Сергий как раз, он занимается выпечкой хлеба.

- Здравствуйте. Рано ли встаете? Во сколько у вас подъем?

- В семь, - говорит Сергий.

- Ну, это еще ничего, по-божески.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Мы же не в колхозе работаем и не в агрохолдинге. Это же наше крестьянское хозяйство, мы хотим – работаем, хотим – не работаем, хотим – спим, хотим – пашем, хотим – читаем, хотим – ездим на лошади, хотим – принимаем гостей, хотим – путешествуем. Крестьянское хозяйство отличается от колхозной жизни, к которой привыкли все бывшие советские люди, как небо от земли, как черное от белого. Это не рабский труд, это в радость.

- То есть вы себе можете позволить пропустить день, вообще ничего не делать, отдыхать и так далее?

- Легко. Просто никогда не хочется так делать, потому что очень интересно пахать, печь хлеб, заниматься скотиной, это всегда все разное, каждое время года, каждая ситуация разная. Ни один день не повторяется никогда, в отличие от офисной работы, где каждый день одно и то же. Мы жили этой жизнью московской, мы знаем, с чем сравнивать. А эту жизнь не хочется пропускать и часа одного, поэтому это все отдых. На самом деле это не труд, это отдых, просто это физический отдых, как говорят сейчас, фитнес-отдых.

- А дадите попробовать? Научите?

- Да.

- Можно я? Позволите?

- Да, пожалуйста.

- Расскажите, какие секреты тут есть. Давить надо и удерживать в борозде?

- Ты, главное, не напрягайся, плуг тащит лошадь, не ты. То есть ты только удерживай направление и все.

- Вот так? Давайте попробуем. Доить я доил, но с плугом еще не ходил, не доводилось.

- Вот красавец! Вот он пахарь-то! Вот какие люди на телевидении работают, скрываются!

- Слушайте, ну прекрасно, бери!

- Зачем нужно тратить деньги на трактор, на топливо, на пьяных механизаторов, нервы и деньги, не только деньги, на ремонты бесконечные, на покупки новых тракторов? Зачем это надо? Зачем так обманули всех людей, когда дети прекрасно пашут на лошади. Если ты родился в Москве, тебе и пахать надо в Москве и сеять надо в Москве.

- Скажите, а человек, в принципе, должен заниматься только тем, что связано с землей?

- Да нет, конечно, человек должен заниматься чем? Прежде всего, он должен угождать Богу, а вот угождать Ему можно по-разному в смысле практической деятельности: либо крестьянином быть, либо воином быть, либо князем быть, либо монахом быть. А все остальное – юристы, пианисты, ведущие, аферисты и так далее – это все от лукавого. Причем это сами несчастные люди.

- Скажите, а давно пролег этот раздел между, как вы говорите, нами и вами?

- Лет 15, наверное, назад я начал что-то соображать, а 10 лет назад милостью Божьей изменил образ жизни и стал православным христианином. Не изменив образ жизни, невозможно стать православным христианином, потому что если ты называешь себя православным христианином, но живешь в современном техногенном городе, подчеркиваю, не тот, который 300 лет назад был, а который сейчас, то ты убийца своих детей. И ты не должен дерзать даже называться христианином. Ты пес смердящий.

- Скажите, если 300 лет назад…

- Тогда в городах вода была чистая, был воздух.

- Подождите, все-таки цивилизация начала развиваться не сто лет назад.

- Научно-технический прогресс начал бурно развиваться 150 лет назад. До этого никакого научного прогресса не было, были зачатки его, в течение еще 200 лет, с XVI века.

- Вот мы подошли к дому. А сколько будет дом строиться еще?

- Еще, наверное, месяц. Месяц назад начали.

- То есть два месяца на такой дом большой?

- Да. Но это вместе с печами, с канализацией.

- Не используете электрические инструменты совсем?

- Используем электрические инструменты, потому что нигде не найти рабочих, которые их не используют. Скоро рабочий вообще разучится работать топорами и всем прочим. Как сейчас без бензопилы дом никто не рубит, вернее, его пилят. Это уже не сруб, а спил. И чем дальше, тем дальше люди уходят от естественных умений. Раньше даже князья умели рубить. Раньше по доброй русской традиции погорельцы на третий день справляли новоселье.

- Рабочие, я так понимаю, соблюдают все ваши правила относительно курения, относительно потребления алкоголя.

- У нас все рабочие психически нормальные люди: они не курят, не пьяницы, ведут себя очень прилично.

- Где таких находите вообще?

- Это подбирал их Арсений, подбирал в разных местах. Это лучшие люди страны, те, которые сохранились в психически нормальном состоянии.

- Вы алкоголь вообще не употребляете, совсем?

- Да ну что вы! У нас прекрасный винный погреб, у нас такие вина, о которых вы и мечтать не можете купить в Москве! Домашние абхазские, молдавские, грузинские, вина великолепных мастеров, которые делают для себя. Причем, сейчас у нас запас небольшой, потому что сезон закончился. Сейчас начнется новый виноград, и у нас будут опять прекрасные виноградные вина.

- Вы напрямую с частных виноградников?

- В дубовых бочках прямо везут нам сюда.

- Красота!

- А мы везем им обратно мясо, берестяные изделия.

- Я правильно понимаю, что вы вообще стараетесь как-то деньги по возможности исключить?

- Нет, не стараюсь. Господь благословил деньги, Он сам пользовался деньгами, когда воплотился и жил на земле 33,5 года. И золото, и серебро – это благословенные деньги. Сам Бог говорит в Священном Писании: "Мое злато и серебро, кому хочу, даю его". А вот бумажные деньги, тем более электронные, это удел обманщиков и сатанистов. Это всеобщая разводка постоянная в режиме онлайн. Это для дураков. То есть тот, кто получает зарплату бумажными деньгами (не обижайтесь только на меня), тот человек потерпевший.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Скажите, вот сын ваш, я так понимаю, старший достаточно состоятельный уже человек. Он давно зарабатывает сам, да, это так?

- Что считать состоятельным. Главное, у него есть здоровье, есть семья и, самое главное, у него есть вера. А так деньжата у него, конечно, водятся. Сейчас он Land Cruiser новый купил, то есть может себе позволить.

- А вот это что такое, расскажите.

- Да это постоялый двор, это неинтересно, здесь у нас гости живут. Пойдемте, я вам пекарню лучше покажу.

- Пойдемте.

- Прошу.

- Это пекарня.

- Да, это пекарня, хозяйство Сергия, он здесь печет хлеб, здесь же мелет муку. Вот две мельницы на каменных жерновах.

- Новенькие они у вас какие-то, свеженькие.

- Мы этим занимаемся всего три года. А вот эту мельницу он купил недавно. У нас была одна мельница, сейчас ему перестало хватать, потому что он продает и муку, не только хлеб, поэтому купили побольше мельницу. Он сам купил.

- Она не нашенского производства?

- Австрия. Он сам привез из Австрии, там заказывал, сам посылал человека. С растаможкой разобрался нормально.

- А вы вообще выезжаете за границу? У вас есть загранпаспорта?

- У нас есть загранпаспорта, но мы давно не выезжали. Просто скучно. Я детей несколько раз свозил за границу, причем в дорогом режиме (яхты, пятизвездочные отели), и они сейчас знают, насколько это тоска зеленая, скукотища. Со стороны все блестит, но скучно.

- Нет, на яхтах – ладно, а вот именно в какие-то исторические места?

- Какие? Приведи пример.

- В Рим.

- И чего там в Риме? Там еретики одни.

- А это у вас, я так понимаю, колодец. Глубокий?

- Да, 18 метров.

- Ничего себе! И что, вода бесперебойно?

- Это для хлеба. Для хлеба важна очень хорошая вода. Если хлеб делать на плохой воде, получается отрава, а не хлеб. Вообще что бы ты ни заменил в хлебе с натурального на химическое или на загаженное, то хлеб получается отвратительный.

- Можно я попробую?

- Да, вот свежий попробуй.

- Слушайте, это вообще одна из самых моих любимых вещей в еде – черный хлеб.

- Мы тебе подарим три буханки хлеба.

- Не зря приехал. Скажите, а дети никогда не просят вас съездить в город, покататься на каруселях? Я понимаю, что они, может быть, об этом не знают, но…

- Они об этом всем знают и все это пробовали, поэтому они никогда это не просят, потому что как можно просить покататься на деревянной лошадке, когда есть лошади настоящие? Как можно попросить какого-то суррогата, если у них есть такое раздолье? У них здесь супер-аттракционы. Тут одна войнушка в лесу чего стоит!

- "Институт медицины Галена".

- Да, медицина Галена – это та медицина, которая была до проклятого колдуна Парацельса, до XVI века. Тогда отличия медицины Парацельса от медицины Галена два главных: в медицине Галена запрещено было копаться в трупах, вскрывать трупы человека и запрещено было лечить алхимией, то есть всей химией, противоестественными соединениями, тем, что сейчас называется химией, физикой, генетикой, биологией, вот это было запрещено под страхом смерти.

- Я так понимаю, вы человек достаточно практичный. Мы сейчас когда заходили сюда, там при входе висит корзиночка с семенами цветов, и вы как-то скептически об этом отозвались.

- Да это женщины, совершенно бесполезно бороться.

- То есть вы то, что не приносит практической пользы, в вас не вызывает как-то…

- Просто я глубоко убежден, что все эти цветы, искусственно выведенные, они менее красивые, чем то, что женщины имеют перед глазами у нас здесь на воле. Но все равно они сажают цветочки, потому что это женщины. Раз им нравится, мы им это позволяем. А здесь вот как раз уже начало института медицины Галена. Здесь травы от всяких болезней. Обратите внимание, допустим, трава от гриппа, от сахарного диабета, при астме. А здесь настойки у Пантелеймона. Допустим, заболевает человек гриппом. Можно травки попить, если некогда, на ночь смазался настойкой на еловой колючке, приготовленная на абхазской виноградной чаче. И все – ты утром здоров.

- Смазался именно?

- Именно растерся – и все. Или, допустим, настойка прополиса тоже на чаче. Это мгновенное заживление любых ран, вообще любых.

- Вы вообще не пользуетесь традиционными?

- Мы православные христиане, а поэтому мы не имеем права обращаться к колдунам. Это как отречение от Христа. А вся современная медицина – это ученики Парацельса, последователи колдуна Парацельса.

- Скажите, а почему не востребован так в условиях рынка, все прелести этой медицины, о которой вы рассказываете, почему они не востребованы?

- А потому что Господь, кого хочет наказать, лишает разума. Люди с ума сошли.

- То есть просто не понимают?

- Да. Они даже как бы и понимают, но они все равно идут к тем, к кому «надо» ходить: к медикам из медицины Парацельса. Это лишение разума, люди сошли с ума. Люди держат дома телевизор, отдают детей в школу, прививают им страшные болезни – это нельзя объяснить ничем, они просто сумасшедшие.

- Хорошо. Мне кажется, нам пора посмотреть дом, если пригласите.

- Да, и присесть к столу уже, наконец, поесть и выпить нормально.

Эпатажный миллионер Герман Стерлигов еще 10 лет назад и не думал о том, что станет крестьянином. Его жизнь перевернулась в одно мгновение. Бизнесмен потерял все богатство и вместе с женой и детьми уехал в деревню.

"Герман разорился на выборах, что оказалось ударом для самолюбия, поражение. На самом деле, это разорение выплюнуло нас как пробку с Рублевки, и мы оказались на земле. И вот тут-то и началась настоящая жизнь", - рассказывает жена Германа Стерлигова Алена.

В настоящую жизнь после сладкой рублевской жена Стерлигова Алена окунулась с головой и сейчас ничуть не жалеет о переезде в лесную глушь. У ее детей по утрам парное молоко, каша и супы из русской печи.

Муж Алены больше не владелец биржи, но семье Стерлиговых и крестьянское хозяйство – а это хлебопекарный, строительный и мыловаренный бизнес – приносит неплохие дивиденды.

"У меня Сергий зарабатывает на своем хозяйстве где-то в месяц со старшим сыном около 500 тысяч благодаря хлебу, мясу. Вот благодаря именно этому заработку они сами купили себе машины, которые развозят заказы, продукты, строят этот дом. И все это сделано практически уже руками детей", - говорит Стерлигова.

Даже жена бывшего миллионера научилась в деревне зарабатывать себе на булавки. Недавно Алена Стерлигова открыла собственный дом моделей прямо в крестьянской избе. Вместе с помощницей шьет платья по собственным эскизам.

"Например, на это платье только на материю ушло 16 тысяч. Платье, соответственно, будет дорогое, где-то за 20 тысяч; это дешевле. Ну, в районе от 15 до 30. Я еще хочу сделать так, чтобы к каждому платью еще было сделано платье для девочки, то есть чтобы мама могла купить платье для себя и для дочки. Также платочки мы шьем и для взрослых, и для девочек. Платок у меня 650 рублей стоит, это шелк, дорог сам материал", - рассказывает Алена Стерлигова.

Здесь, вдали от большой цивилизации, она перестала следить за модными трендами, но вкуса к хорошей одежде не утратила.

"Совершенно не разбираюсь. Но странно, все женщины, наверное, так созданы, когда я прихожу куда-то, мне нравятся очень дорогие вещи, и они оказываются брендами", - утверждает Алена.

Как и все в слободе, Алена не смотрит телевизор и не пользуется интернетом. Но у Стерлиговых есть стиральная машина, современная сантехника, несколько автомобилей. Они отказались от городской жизни, но кое-что из ее благ все же взяли с собой.

"Вода у меня есть, вот у меня раковина, холодная и горячая вода, электричество у меня тоже есть, печка, на которой можно приготовить", - говорит Стерлигова.

Почему Стерлиговы решили не давать детям школьного образования? И на что их сыновья тратят деньги, которые зарабатывают недетским трудом?

- У нас тут в начале программы традиции есть некоторые. И одна из них такова, что мы начинаем с представления "своих людей". Это те самые свои люди, я так понимаю.

- Это мои люди.

- Ваши свои люди, да. Расскажите нам, кто это.

- Это первенец мой Арсений, слева, дальше Сергий, Пантелеймон, Михей. Мои сыновья, четверо сыновей.

- Скажите, а почему не видим мы ваших женщин здесь?

- Дочка вышла замуж, а жена на кухне.

- Я так понимаю, что вы с женой живете на разных половинах.

- Мужчины и женщины у нас живут на разных половинах, по доброй традиции не только русской, но и всех других народов. Никогда мужики и женщины вместе целыми днями не копошились.

- Дети тоже не заходят на женскую половину?

- Заходят, почему приходят в гости к мамке иногда.

- Часто ходите к маме в гости?

- Регулярно, - говорит сын Арсений.

- Видитесь регулярно, не успеваете соскучиться. Вы были создателем биржи "Алиса", я лично помню рекламные ролики по телевизору с овчаркой. Вы были очень успешным бизнесменом. Я не знаю точно, каково было ваше состояние, а вы сами знаете, каково?

- Нет.

- Не подсчитывали никогда?

- Это невозможно было, потому что тогда не было аудиторских контор, которые сейчас над этим работают годами, чтобы подсчитать чье-то состояние в активах, в деньгах, в долгах. Поэтому точное определение в начале 90-х было невозможно.

- А потом, в 2004 году вы баллотировались на пост президента России.

- Пытался баллотироваться, меня сняли в самом начале кампании.

- И с тех пор, я так понимаю, ваша жизнь сильно изменилась. Это стало каким-то рубежом, или одно к другому не имеет отношения?

- Нет-нет, это стало рубежом. Потому что в тот день, когда меня сняли с выборов президентских, я разорился в ноль, потому что я не только свои деньги пускал на выборы, но и чужие венчурные средства. И получилось, что я обманываю людей. То есть я деньги истратил, а на выборы не пошел. И объяснять, почему меня сняли, не сняли, это было не по-пацански. И поэтому мне пришлось продать все, что у меня было, чтобы раздать долги. Я в эту минуту стал нищим, когда прозвучало в Центризбиркоме слово "отказать".

- Насколько знаю, дети ваши школу не посещают.

- Нет, конечно, даже обидно слышать такой вопрос.

- А кто преподает им?

- Преподают в начальных классах две женщины, по русскому и арифметике, а после начальных классов дети учатся только по книгам. И я контролирую, насколько хорошо они учатся. И я их наказываю, если они плохо изучают книгу.

- А по книгам какие предметы вы изучаете?

- Историю, географию.

- Историю, географию, математику, получается?

- Математику нет, только арифметику. Математика нам не нужна.

- Нет практической необходимости в математике?

- Никакой. Это только для колдунов, чтобы строить промышленные предприятия, небоскребы или еще какие-то вещи. Нам это не надо.

- Я так понимаю, сами вы владеете.

- Нет, совершенно математикой, слава Богу, не владею, ни физикой, ни химией. На мне есть разные грехи, но этого на мне нет.

- А иностранными языками вы владеете?

- Английским.

- В школе просто учили?

- Да нет.

- У вас хороший английский?

- Средненький.

- Я так понимаю, дети иностранные языки не изучают.

- Сейчас начали изучать английский.

- А зачем?

- Для того чтобы знать его. Это наш родной язык, потому что мы по родословной из англичан. 500 лет назад наши предки приехали сюда и стали служить русским царям. И поэтому знать английский язык надо, поскольку это для нас родной язык.

Фото: ИТАР-ТАСС

- А насколько вы откровенны со своими детьми? Я поясню, что я имею в виду. Насколько вы им рассказываете, насколько они в курсе того, какая жизнь у вас была?

- Абсолютно откровенен. И я им рассказываю, каким я был идиотом, каким я был безбожником, какой я был мразью, прежде чем стал православным христианином, для того чтобы они не пошли моим путем и не наступили бы на те грабли, не истратили годы жизни на всякие порожняки.

- Скажите, а вы умеете обращаться с компьютерами?

- Нет, - говорит сын Германа Стерлигова Арсений.

- То есть вам не доводилось никогда пользоваться им? Не было такого?

- Не приходится. Нам здесь они ни к чему, - утверждает Арсений.

- А мультфильмы вы смотрели в детстве?

- Нет, - говорят сыновья хором.

- Не смотрели. То есть вы читаете книги, я правильно понимаю?

- Да, - говорит Арсений.

- А что у вас вообще из развлечений? Что вы делаете?

- Верховая езда, стрельба, рукопашный бой, строительство, мастерская есть своя.

- То есть вы прямо вывозите куда-то?

- В отличные тиры, в лучшие тиры страны, - говорит Герман Стерлигов.

- Лучшие тиры страны под открытым небом в полях?

- Под открытым небом в полях.

- По двигающимся мишеням стреляете?

- Крайне редко.

- А какие книги вы читаете?

- Разные, - говорит Арсений.

- Не читали сказки детям в детстве?

- Слушайте, вы задаете нам оскорбительные вопросы. Вы, другими словами, спрашиваете: вы даете детям читать ложь? Ну, конечно, нет, я же их отец. Сказки – это ложь.

- Если я прав, был такой период в вашей жизни, когда у вас были какие-то проблемы с алкоголем. Это так?

- Да, когда я был богатым очень человеком, пристрастился к спиртным напиткам, которые продаются в магазинах. А они имеют большую степень привыкаемости за счет всяких средств, которые используются.

- А как вам удалось победить это пристрастие?

- Да это несложно, в отличие от курения.

- А вы курили тоже?

- Я и курил, и пил, то есть я жил полноценной свинской и безбожной жизнью, поэтому знаю все не понаслышке, к сожалению. Чудом остался жив. Поэтому у меня сейчас есть время на покаяние.

- То есть до такой степени. А все-таки как удалось победить пристрастие к алкоголю?

- Пообещал Богу не пить больше, да и все.

- А вы же не всегда были верующим человеком?

- Конечно. Если бы я был верующим, как бы я бухал.

- То есть вы как-то сначала стали верующим, а потом победили пристрастие к алкоголю?

- Ну да, это практически одновременно.

- И вы до сих пор не употребляете алкоголь совсем?

- Я не употребляю алкоголь, но я хорошо отношусь к настоящему алкоголю.

- Строгий папа у вас?

- Они не понимают смысла вопроса. Когда они не отвечают, они не понимают смысла вопроса.

- Бывает так, что папа наказывает вас?

- Конечно, когда провинимся, - утверждает Арсений.

- Видите, какой четкий сразу ответ, - говорит Герман Стерлигов.

- А что значит "провинимся"? Это что, например?

- Разные бывают ситуации, в чем-то накосячил сильно, - отвечает Арсений.

- Например? Папа дал какое-то задание, не выполнил работу?

- Ну да, ослушался, неправильно что-то сделал. А чтобы без повода, просто так…

- Это я понимаю, что без повода не бывает. А наказания какие-то есть? Вас как-то наказывают? Лишают чего-то, ставят в угол?

- В основном, ремешок.

- А-а, вы используете, да? Оприходуете ремнем?

- Конечно. Написано в Священном Писании: "Разве враг ты своему сыну, что жалеешь ему розг?" И еще написано: "Участи наказание сыну своему". Для православного христианина это обязанность – наказывать своих детей.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Я знаю, друзья, что Арсений, в частности, достаточно состоятельный человек. Мы с папой тоже об этом говорили, когда гуляли, смотрели хозяйство. Человек, зарабатывающий вполне серьезные такие деньги. На что тратятся деньги? Куда они идут?

- На разные нужды, - отвечает Арсений.

- Например.

- На хозяйство, на развитие.

- А есть что-то такое, что ты мечтаешь купить, для себя?

- Нет, такого нет.

- Да, на Gelandеwagen новый у него денег не хватило, поэтому чего врешь, Арсений? Хотел Gelandеwagen, купил Land Cruiser, - говорит Герман Стерлигов.

- Пошел на компромисс, да?

- Да просто тупо не хватило денег, а папка не добавил.

- То есть ты разбираешься в автомобилях, интересуешься ими?

- Да, - говорит Арсений.

- То есть какие-то журналы смотришь?

- В основном, на практике.

- То есть едешь в автосалон и там смотришь автомобиль?

- Не только. Часто приходится на разной технике передвигаться.

- И так тебе Gelandеwagen попался.

- Да приятель купил, - утверждает Герман.

- Скажите, а этот материальный стимул для того, чтобы быть хорошим, правильным, насколько вы используете в воспитании детей?

- Да никак не используем.

- Вообще никак?

- Просто у каждого из них свои дела как-то определились. Арсений вот занимается уже стройкой довольно активно, столярными делами, мебель делает, одновременно контролирует все, что делается в хозяйстве.

- Деньгами, которые он заработал, он сам распоряжается?

- Полностью сам. Так же и Сергий полностью распоряжается. Они вкладывают, себе покупают какое-то оборудование для мастерской, закупают себе, я не знаю, вот Сергию сейчас надо две лошади купить, он хочет расширить поголовье коз, то есть он сто коз набирает. Очень трудно набрать сто коз в нынешние времена.

- Друзья мои, а есть ли у вас мечта? Кем вы хотите стать? Если можно, чтобы каждый из вас ответил на этот вопрос коротко. Арсений?

- Мечта есть – попасть в рай, - отвечает Арсений.

- А в земной жизни?

- Развивать хозяйство, но это уже не мечта. Мы уже живем прекрасной жизнью.

- Я так понимаю, что каждый из вас сейчас даст такой ответ, что вы хотите развивать свое хозяйство, иметь свое хозяйство, правильно я понимаю?

- Да, - говорят сыновья хором.

- Но при этом у каждого из вас есть какая-то специализация. Вы занимаетесь мебелью, вы занимаетесь хлебопекарней, а вы возглавляете целый медицинский корпус, папа показывал. Это так?

- Да, - говорит сын Стерлигова Пантелеймон.

Фото: ИТАР-ТАСС

- А ты за что отвечаешь?

- Я помогаю, - отвечает другой сын Михей.

- Всем троим помогаешь? И папе с мамой еще. У тебя больше всего работы получается. А почему так получилось, что медицина, хлебопекарня, мебель? Каждый сам до этого дошел? Что больше заинтересовало вас? Как вы к этому пришли?

- Кто больше к чему способен. Сергий больше способен по сельскому хозяйству. Мне как-то больше нравится по строительству. Пантелеймон у нас по травкам, - утверждает Арсений.

- Это, конечно, самая интересная история, как ты пришел к этой жизни: Какая книга, может быть, тебя на это натолкнула? Почему ты вдруг занялся травами и лечением?

- Потому что меня поставили на травы, - отвечает Пантелеймон.

- Поставили на травы! Сдал все-таки! Папа сказал: "Будешь заниматься травами"?

- Нет, мне еще самому нравится заниматься травами.

- Я не сомневаюсь в этом. Насколько вам важно именно пропагандировать свой образ жизни? Я объясню, почему я задаю этот вопрос. Я знаю, что у вас есть страница в "Живом журнале", "В Контакте", мы об этом говорили. Я вижу вас время от времени на каких-то даже телевизионных ток-шоу. Вот сегодня мы тут не просто с вами сидим вдвоем разговариваем, тут у нас стоят камеры, которые нас снимают. Вы же прекрасный здоровый человек, вы прекрасно понимаете, что это будет все показано. Зачем вам это нужно? Почему вы на это соглашаетесь?

- Несколько мотиваций. Во-первых, это выполнение заповеди Божией, потому что написано: "Вопрошающему ответь", – если люди приезжают. Вторая мотивация более практическая, меркантильная – это реклама нашего хозяйства, то есть нашей продукции. Это наш хлеб насущный, это цена на наш хлеб, на наше мясо, овощи, берестяные стаканчики, мыло, которое мы производим, и так далее. То есть это повышает спрос нашей продукции, повышает цену нашей продукции. Это вполне материальная мотивация, - отвечает Герман Стерлигов.

- А вы можете не согласиться, поспорить о чем-то с родителем?

- Таких прецедентов у нас не бывает, - утверждает Арсений.

- То есть это беспрекословное подчинение?

- Неправда. Обличаю тебя, Арсений. Сплошь да рядом. И поднимаются вопросы, и мы их обсуждаем, у них другая точка зрения на те или иные вопросы. Зачем так говоришь? - говорит Герман.

- Это как бы что как сделать, - отвечает Арсений.

- Да, конечно, что как сделать. Именно это и имеет в виду спрашивающий, то есть, есть разные позиции, и часто дети оказываются более правы, чем я, и мы действуем так, как говорят они, а не как говорю я. Но решение принимаю я. Если решение принято (это то, о чем говорит Арсений), тогда уже прецедентов нет.

- Скажите, а вам когда-нибудь доводилось просить прощения у детей?

- Конечно. За то, что я им делал прививки, я коленопреклоненно просил у них прощения за то, что я портил им здоровье и приглашал медиков, которые вкалывали им всякие страшные болезни. Конечно, за многое просил прощение, но прежде всего за такие преступления, которые против них совершил. За то, что я дочку в школу отдавал, два года я просил у нее прощения на коленях. Это преступление перед детьми.

- А вот что-нибудь такое, на котором вы настаивали, а потом поняли, что были неправы, в какой-то повседневной жизни? Вам легко, в принципе, сказать: "Ой, Арсений, извини, был неправ, да, давай сделаем так"?

- Да, легко, конечно, это как исправление ошибки. Это всегда как бы праздник внутренний, потому что ты исправляешь косяк.

- Я могу спросить у вас про ваши взаимоотношения со своими родителями?

- Я понимаю, что они всего лишь бритые безбожники. Мне их жалко, я за них молюсь.

- Ваш папа врач же?

- Мой папа колдун, да, к сожалению, из медицины Парацельса. И пока он до конца и не осознал то, что он делал в жизни. Мы молимся и пытаемся его убедить, чтобы он быстрее покаялся в этом.

- Он бывает здесь?

- Бывает.

- Но как-то у вас не очень близкие отношения?

- Ну, конечно, мы как бы разного вероисповедания. Он колдун из медицины Парацельса, а мы православные христиане, поэтому ничего общего духовного практически нет. Но надеемся, что будет, потому что он еще жив, а каждый человек, пока он жив, может покаяться и прийти ко Христу.

- Вы чувствуете какие-то гонения, идущие не от власти, а от людей? Какую-то озлобленность?

- Ненависть чувствуем, а гонений нет.

- Но ненависть чувствуете?

- Да, конечно.

- В чем она выражается?

- Впрямую выражается: во всяких посланиях, иногда в угрозах.

- Непосредственно вам?

- Да. Это, в основном, от тех, кого мы вольно или невольно обличаем в ереси, теми книгами, которые мы распространяем. Там же написана правда обо всех ересях, обо всех лжецерквах, которые сейчас существуют в мире. Как они появились, как люди впадали в эти ереси, как это происходило, все подробно-подробно, то есть безо всяких экивоков, совершенно по-честному. Это летописи, там не было понятия толерантности, там написана правда. И поэтому, конечно, это вызывает ненависть у тех, кто обличается этими книгами. Но это естественно. Было бы странно, если бы было иначе. Мы с пониманием к этому относимся. Так и должно быть. Написано в Священном Писании: "Горе вам, когда добре о вас рекут все человецы".

- Могу ли я задать вам вопрос о Русской православной церкви? Как вы относитесь к действиям патриарха?

-Это не церковь.

- Это не церковь вообще?

- Вообще. Это дело НКВД по работе с верующими. Как и латыни не церковь, как и протестанты не церковь, как и муслимы не церковь и так далее. Это не церкви, это обман.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Еще одна традиция, которая у нас есть в программе: совсем коротенький, буквально четыре вопроса, блиц-опрос. Просто выберете из предложенных вариантов или дайте свой, не более того. Итак, отдых или работа?

- Все сейчас будут молчать, я тоже. Ответ невозможен, поскольку вопрос не имеет смысла, мне кажется.

- Вы предпочитаете отдыхать или работать?

- Невозможно ответить.

- Достаток или свобода?

- Тоже не противопоставляемые вещи. Достаток никак не противоречит свободе.

- Уж вы-то должны это знать, вы не считаете, что деньги каким-то образом порабощают человека, привязывают его к себе?

- Большие деньги. Это не достаток, это очень большие деньги. А так хорошо, когда есть деньги, плохо, когда их нет.

- То есть если бы я спросил: богатство или свобода, у вас бы был ответ?

- Да, вот это точно.

- Любовь или понимание?

- Тоже не взаимоисключающие вещи, нельзя противопоставлять.

- Бывает, что родители просто любят своих детей, хотя не понимают их?

- Конечно, бывает. А бывает так, что и любят, и понимают. Поэтому лучше не противопоставлять.

- Милосердие или справедливость?

- Услышьте, что я вам отвечу. Милосердие – до смерти, после смерти наступает справедливость. Милосердие Божие только до смерти человека проявляется. После смерти Господь уже не милосерден, а справедлив, наступает Суд.

- То есть место справедливости там?

- Есть водораздел, да. Здесь милосердие, здесь дано время на покаяние. Не использовал время, извини, братан, наступает справедливость.