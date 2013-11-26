ЦБ выпустил монеты в честь советских лыжниц и 250-летия Генштаба

Фото: cbr.ru

Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные великим советским лыжницам, а также 250-летию Генштаба Вооруженных сил России, сообщает во вторник пресс-служба Банка России.

Две монеты из серебра 925-й пробы стали 14-й и 15-й в серии "Выдающиеся спортсмены России", которая выпускается с 2009 года и будет продолжена в следующем.

На двухрублевках качества "пруф" изображены четырехкратные олимпийские чемпионки Галина Кулакова и Раиса Сметанина. Кулакова три раза побеждала в лыжных гонках на Олимпиаде 1972 года в Саппоро, а также в Инсбруке в 1976 году. Сметанина завоевала два золота в Инсбруке, а также на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде и на Играх в Альбервиле-1992.

Фото: cbr.ru

Тираж монет составляет 3 тысячи экземпляров.

Выпуск, посвященный 250-летию Генштаба, состоит из двух монет качества "пруф". На серебряной двухрублевке изображена большая эмблема Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, на золотой монете номиналом 50 рублей - малая эмблема Генштаба.

Первая монета выпущена тиражом 3 тысячи экземпляров, вторая - всего 750.

На лицевой стороне всех монет изображена эмблема банка России - двуглавый орел без корон и с опущенными крыльями, а также полукруглая надпись "Банк России", также обозначены номинал и год выпуска в обращение. Отчеканены монеты на Московском монетном дворе.