Про справедливость: Генри Резник расскажет о 150-летии судебной реформы в России

Фото: m24.ru
7 октября Генри Резник прочтет лекцию том, как 150 лет назад в России были введены суды присяжных, почему их запретила Советская власть, и какое значение они имеют теперь. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на M24.ru.
Словосочетание "адвокат Генри Резник" - одно из самых устойчивых, как в СМИ, так и в обывательском сознании, то есть уже почти нарицательное. Он глава московской Адвокатской палаты, член Общественной палаты и Общественного совета при МВД, вице-президент Международного союза адвокатов и, пожалуй, самый известный адвокат в стране.
Среди тех, кого защищал Резник, были как члены ГКЧП, так и Борис Ельцын, Егор Гайдар, Борис Березовский, Валерия Новодворская, Анатолий Чубайс и Юрий Лужков.
Близость к правозащитному движению во многом определяет его профессиональные принципы: "Пекущихся о своих гражданских правах лиц с антидемократическими взглядами адвоката Резника прошу не беспокоить" - отметил адвокат в одном из своих интервью.
- Когда: 7 октября в 20.30
- Кто: адвокат Генри Резник
- О чем: о 150-летии судебной реформы в России
- Кому смотреть: интересующимся правом, законом и историей России
Начало трансляции - в 20.30. Запись лекции будет выложена на нашем сайте.