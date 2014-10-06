Про справедливость: Генри Резник расскажет о 150-летии судебной реформы в России

Фото: m24.ru

7 октября Генри Резник прочтет лекцию том, как 150 лет назад в России были введены суды присяжных, почему их запретила Советская власть, и какое значение они имеют теперь. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Словосочетание "адвокат Генри Резник" - одно из самых устойчивых, как в СМИ, так и в обывательском сознании, то есть уже почти нарицательное. Он глава московской Адвокатской палаты, член Общественной палаты и Общественного совета при МВД, вице-президент Международного союза адвокатов и, пожалуй, самый известный адвокат в стране.



Среди тех, кого защищал Резник, были как члены ГКЧП, так и Борис Ельцын, Егор Гайдар, Борис Березовский, Валерия Новодворская, Анатолий Чубайс и Юрий Лужков.

Близость к правозащитному движению во многом определяет его профессиональные принципы: "Пекущихся о своих гражданских правах лиц с антидемократическими взглядами адвоката Резника прошу не беспокоить" - отметил адвокат в одном из своих интервью.

Когда : 7 октября в 20.30

: 7 октября в 20.30 Кто : адвокат Генри Резник

: адвокат Генри Резник О чем : о 150-летии судебной реформы в России

: о 150-летии судебной реформы в России Кому смотреть : интересующимся правом, законом и историей России



Начало трансляции - в 20.30. Запись лекции будет выложена на нашем сайте.