В столице госпитализирован экс-спикер Госдумы Геннадий Селезнев

Геннадий Селезнев. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Москве госпитализирован экс-спикер Госдумы Геннадий Селезнев. У него диагностировали осложнения после воспаления легких, сообщил соратник Селезнева по Партии возрождения Сергей Бухаров.

"После перенесенного воспаления легких возникли определенные моменты обострения, и он находится под пристальным наблюдением врачей", – цитирует Бухарова ТАСС.

Бухаров добавил, что о каких-либо других заболеваниях и поражениях жизненно важных органов речи нет, в больнице идет интенсивная терапия после воспаления легких.

Геннадий Селезнев был депутатом Госдумы первого–четвертого созывов с 1993 по 2007 годы. Кроме того, он возглавлял нижнюю палату парламента второго и третьего созывов с 1995 по 2003 годы.

В данный момент является председателем Партии возрождения России.