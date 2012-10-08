Онищенко предложил водителям выбирать: либо кефир, либо автомобиль

Геннадий Онищенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что страна еще не готова к введению минимально допустимого показателя промилле для водителей. Тем, кто не желает расставаться с четырехколесным другом, стоит отказаться от кефира и кваса.

"Что касается темы алкоголя, то я считаю, что наша страна не готова к введению дозволенной нормы. А любишь кефир, тогда выбирай – пить кефир или садиться за руль", – сказал Онищенко на слушаниях в Общественной палате (ОП).

Глава Роспотребнадзора выступил за ужесточение законодательства в отношении водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянение. По его словам, в Административный кодекс необходимо внести изменения, которые предусмотрят изъятие автомобилей у владельцев-нарушителей.

Возможность ужесточения наказания для пьяных водителей в ОП обсуждается в связи с крупным ДТП в Москве на Минской улице. Как сообщается на сайте ведомства, организатор и модератор слушаний – председатель Комиссии ОП по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов Анатолий Кучерена.

Напомним, 22 сентября нетрезвый москвич Александр Максимов не справился с управлением и его машина врезалась в автобусную остановку. В результате погибли пятеро воспитанников детского дома и двое воспитателей. Преступник арестован до 22 ноября

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшим смерть двух или более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения". Максимову грозит до девяти лет лишения свободы.