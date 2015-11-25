"Газпром" прекратил поставки газа на Украину

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россия прекращает поставки газа на Украину, так как закончилась предоплата, "а новых денег не поступало", заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Сегодня по состоянию на 10 часов утра "Нафтогаз Украины" выбрал ранее предоплаченные объемы российского газа. Новой предоплаты не поступало. Заявки на поставку газа от "Нафтогаза Украины" нет. Таким образом, поставки прекращаются до поступления от украинской компании новых платежей", - цитирует Миллера "Интерфакс".

"Одновременно уже сейчас, до наступления серьезных холодов, Украина начала активный отбор газа из подземных хранилищ, которые и так недостаточно заполнены. Отказ от закупки российского газа создает серьезные риски для надежного транзита газа в Европу по территории Украины и для газоснабжения украинских потребителей предстоящей зимой", - предупредил он.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что выделение Европейским банком реконструкции и развития 300 миллионов долларов на закупку российского газа откладывается, так как в правительстве Украины пока не утвердили план реформирования государственной газовой компании. В "Нафтогазе" рассчитывают, что это произойдет 25 ноября.

В свою очередь премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что в течение десяти лет страна планирует полностью отказаться от российского газа.

По неподтвержденным данным "Коммерсанта", с 24 ноября Россия также приостановила отгрузку угля на Украину. Глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что Россия может перестать поставлять уголь Украине из-за задержек в ремонте ЛЭП, подорванных в Херсонской области Украины 22 ноября (что прервало поставки электроэнергии в Крым).