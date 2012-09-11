"Газпром" уверен: Еврокомиссия давит на него, чтобы сбить цену

Фото: ИТАР-ТАСС

"Газпром" считает, что антимонопольное расследование Еврокомиссии является попыткой добиться снижения цен на российский газ, и отмечает отсутствие стремления к диалогу с ее стороны, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Действия Еврокомиссии - это давление с целью повлиять на цену российского газа, - приводит РИА Новости слова Куприянова, - и "Газпром", и правительство Российской Федерации неоднократно предлагали конструктивный диалог, но Еврокомиссия не предприняла никаких действий со своей стороны".

Также Куприянов добавил, что ряд слабых экономик Евросоюза требует снижения цены на газ. Подобное, по мнению представителя "Газпрома", является ничем иным, как субсидированием этих экономик.

Напомним, 4 сентября Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении "Газпрома". В официальном документе, который дал старт расследованию, говорится о том, что российский газовый гигант "возможно, мешал диверсификации поставок газа" и "мог установить несправедливые цены для своих клиентов".

В феврале текущего года на "Газпром" уже подавали в суд. Польша подала иск на российскую газовую компанию в Стокгольмский трибунал. Главным требованием к "Газпрому" был пересмотр условий долгосрочного контракта на поставки газа.