Спин-офф "Гарри Поттера" снимет режиссер четырех частей саги о юном волшебнике

Спин-офф "Гарри Поттера" (Harry Potter), картину "Фантастические звери и места их обитания" (Fantastic Beasts and Where to Find Them), снимет Дэвид Йэтс. Этот же режиссер работал над четырьмя заключительными частями саги о самом мальчике-который-выжил.

Переговоры, которые студия Warner Bros. в настоящее время ведет с Йэтсом, завершатся в ближайшее время, сообщает The Hollywood Reporter. Премьера спин-оффа "Гарри Поттера", напомним, назначена на 18 ноября 2016 года.

Дэвид Йэтс

снимал "Гарри Поттер и Орден Феникса" (Harry Potter and the Order of the Phoenix), "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (Harry Potter and the Half-Blood Prince), "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I" (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1), "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II" (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2).