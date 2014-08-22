Спин-офф "Гарри Поттера" снимет режиссер четырех частей саги о юном волшебнике

Фото: страница "Гарри Поттера" на Facebook

Спин-офф "Гарри Поттера" (Harry Potter), картину "Фантастические звери и места их обитания" (Fantastic Beasts and Where to Find Them), снимет Дэвид Йэтс. Этот же режиссер работал над четырьмя заключительными частями саги о самом мальчике-который-выжил.

Переговоры, которые студия Warner Bros. в настоящее время ведет с Йэтсом, завершатся в ближайшее время, сообщает The Hollywood Reporter. Премьера спин-оффа "Гарри Поттера", напомним, назначена на 18 ноября 2016 года.

Дэвид Йэтс снимал "Гарри Поттер и Орден Феникса" (Harry Potter and the Order of the Phoenix), "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (Harry Potter and the Half-Blood Prince), "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I" (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1), "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II" (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2).

снимал "Гарри Поттер и Орден Феникса" (Harry Potter and the Order of the Phoenix), "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (Harry Potter and the Half-Blood Prince), "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I" (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1), "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II" (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2).

"Фантастические звери и места их обитания", книжка автора "Поттера" Джоан К. Роулинг, была выпущена в 2001 году. Таким образом, она увидела свет в промежутке между выходом четвертой и пятой книг о мальчике со шрамом. Позиционировалось издание как учебник, по которому Гарри учился в Хогвартсе. Пособие упоминалось в первой книге о юном волшебнике, "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone). Главным героем новой кинотрилогии станет вымышленный автор этого учебника, маг-зоолог Ньют Скамандер.

Ранее сообщалось, что небольшое издание Warner Bros. планирует превратить не в один, а целых три полноценных фильма. Сценарий пишет сама Роулинг. Трилогия, основанная на книге "Фантастические звери и места их обитания", не будет являться ни приквелом "Поттера", ни сиквелом. Это будет совершенно другая история, которая развернется в Нью-Йорке примерно за 70 лет до того, как Гарри появился на свет.

Кинокомпания Warner Bros снимала все части фильмов о Гарри Поттере. Франшиза, состоящая из восьми частей, стала самой длинной за историю кино.

Кинокомпания Warner Bros снимала все части фильмов о Гарри Поттере. Франшиза, состоящая из восьми частей, стала самой длинной за историю кино.



Напомним, что в начале июля Роулинг опубликовала историю о повзрослевшем Гарри Поттере. Заметка, написанная от лица журналистки Риты Скитер, вышла на сайте Pottermore.