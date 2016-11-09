Галерея стран Европы и Америки выпустила два аудиогида по постоянной экпозиции

Фото: arts-museum.ru
Галерея стран Европы и Америки XIX–ХХ веков ГМИИ имени Пушкина выпустила два бесплатных аудиогида по постоянной экпозиции, сообщается на сайте музея. Выпуск аудиогидов приурочен к 10-летию галереи.
Подготовлены общий путеводитель – аудиотур по галерее и подборка из 10 шедевров. Перейдя по ссылкам, можно получить полную информацию об экспонатах, формировании коллекции галереи и истории ее здания.
Ранее ГМИИ имени Пушкина запустил аудиогид по выставке "Рафаэль. Поэзия образа. Произведения из галерей Уффици и других собраний Италии", которая продлится до 11 декабря.
Аудиогиды доступны также в мобильном приложении izi.TRAVEL. Приложение совершенно бесплатно и доступно в iTunes, GooglePlay и Microsoftstore. izi.TRAVEL содержит аудиогиды не только для посещения музеев, но и для прогулок по всему миру. Оно работает и в офлайновом режиме – все гиды можно загрузить заранее и получать удовольствие от экскурсии, не думая о роуминге.
