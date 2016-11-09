Форма поиска по сайту

09 ноября 2016, 11:11

Галерея стран Европы и Америки выпустила два аудиогида по постоянной экпозиции

Фото: arts-museum.ru

Галерея стран Европы и Америки XIX–ХХ веков ГМИИ имени Пушкина выпустила два бесплатных аудиогида по постоянной экпозиции, сообщается на сайте музея. Выпуск аудиогидов приурочен к 10-летию галереи.

Подготовлены общий путеводитель – аудиотур по галерее и подборка из 10 шедевров. Перейдя по ссылкам, можно получить полную информацию об экспонатах, формировании коллекции галереи и истории ее здания.

Ранее ГМИИ имени Пушкина запустил аудиогид по выставке "Рафаэль. Поэзия образа. Произведения из галерей Уффици и других собраний Италии", которая продлится до 11 декабря.

Аудиогиды доступны также в мобильном приложении izi.TRAVEL. Приложение совершенно бесплатно и доступно в iTunes, GooglePlay и Microsoftstore. izi.TRAVEL содержит аудиогиды не только для посещения музеев, но и для прогулок по всему миру. Оно работает и в офлайновом режиме – все гиды можно загрузить заранее и получать удовольствие от экскурсии, не думая о роуминге.

В сентябре ГМИИ имени Пушкина запустил проект виртуального музея. Теперь по залам главного здания, Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и Отдела личных коллекций, Учебно-художественного музея имени Цветаева в РГГУ и Мемориальной квартиры Святослава Рихтера можно прогуляться не выходя из дома.

О том, как ГМИИ и другие музеи переходят в виртуальную реальность, можно прочитать тут.

Галерея искусств стран Европы и Америки аудиогиды сайты и приложения

