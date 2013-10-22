Гай Кавасаки: "Нужно постоянно экспериментировать"

Гай Кавасаки рассказал об искусстве создания digital стратегии

3 октября в Digital October выступил один из первых сотрудников компании Apple Гай Кавасаки. Он прочел лекцию "Искусство создания digital стратегии", в ходе которой рассказал о том, почему важно работать с социальными сетями и к чьему мнению нужно прислушиваться при запуске стартапа. Сетевое издание M24.ru провело прямую трансляцию мероприятия.

Гай Кавасаки – известный "проповедник" бренда Apple, один из первых работников компании Apple Computer, венчурный капиталист из Кремниевой долины.

Родился 30 августа 1954 года в Гонолулу (Гавайи). Получил степень бакалавра психологии в Стэнфордском университете, а также магистра в Калифорнийском Университете в Лос-Анджелесе. В 1984 году в компании Apple Computer Гай Кавасаки отвечал за маркетинг компьютера Macintosh. Именно ему принадлежит идея внедрения концепции "евангелизма" в бизнесе, когда клиенту целенаправленно внушается любовь к бренду. Благодаря его таланту презентатора Macintosh завоевал армию ревностных поклонников, а Apple является на сегодня одним из самых узнаваемых и успешных брендов.

Кстати, известно, что в последние два года Гай Кавасаки перешел с iOS на Android. По словам самого поклонника Apple с многолетним стажем, изначально это произошло потому, что на гуглофонах уже тогда можно было пользоваться 4G и LTE, а на iPhone 4S такой опции не было, она появилась только в пятой модели. Стали ли это единственной причиной обращения "в веру конкурентов", можно только догадываться.

Сейчас Кавасаки занимает должность управляющего директора Garage Technology Ventures — венчурной компании, специализирующейся на высокотехнологичных стартапах Силиконовой долины, он также является сооснователем компании Nononina, создавшей веб-сайты Truemors и Alltop.

Секреты успеха Гай Кавасаки раскрывает в своих бизнес-учебниках для стартаперов, IT-маркетологов, бренд-менеджеров: "Как очаровывать людей. Искусство влиять на умы и поступки" (2012), "Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины" (2012), "Революционный продукт. Как создать и вывести на рынок" (2012), "Правила для революционеров" (2007) и "Как свести конкурентов с ума" (2004).

Более подробную информацию можно найти на сайте автора.

Имена, понятия и названия, упоминавшиеся в лекции

Digital October — центр новых технологий и технологического предпринимательства, первый частный российский бизнес-инкубатор, основанный в декабре 2010 года группой частных инвесторов. В 2012 году Digital October стал лауреатом Премии Рунета в двух номинациях: "Стартап-навигатор года" и "Наука и образование". Центр входит в группу Digital October. Он расположен на Берсеневской набережной в бывшем здании фабрики "Красный Октябрь".

Digital October поддерживает собственные проекты, связанные с открытым образованием и поддержкой развития стартапов, проводит публичные лекции отечественных и зарубежных ученых и бизнесменов, а также выступает площадкой для проведения различных мероприятий, связанных с IT-технологиями. Среди известных посетителей центра - Марк Цукерберг, Стив Балмер, Дмитрий Медведев.

Часть помещений центр Digital October сдает в аренду венчурным фондам Kite Ventures, AddVenture и Foresight Ventures.

Apple Inc. - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. 1 апреля 1976 года компанию основали Стив Джобс, Рональд Уэйн и Стив Возняк. Штаб-квартира Apple находится в Купертино, в Калифорнии, генеральным директором является Тим Кук.

Стив Джобс - американский предприниматель, один из основателей корпорации Apple, признанный пионер эры IT-технологий. Родился 24 февраля 1955 г. в Сан-Франциско (Калифорния), умер от рака 5 октября 2011 г. в Пало-Альто (Калифорния). После школы с 1972 по 1974 год получал образование в Рид-колледже - частном гуманитарном университете, одном из самых дорогих в Америке, который так и не окончил, увлекшись дзэн-буддизмом.

В конце 1970-х годов Стив Джобс и его друг Стив Возняк разработали один из первых персональных компьютеров, обладавший большим коммерческим потенциалом. Компьютер Apple II стал первым массовым продуктом компании Apple, созданной по инициативе Стива Джобса. Позже Джобс увидел коммерческий потенциал графического интерфейса, управляемого мышью, что привело к появлению компьютеров Apple Lisa и, год спустя, Macintosh (Mac).

За свои изобретения Джобс был удостоен национальной медали США в области технологий и инноваций (1985 г.) и премии Джефферсона (1987 г.).

До 2011 года Стив Джобс был председателем совета директоров и генеральным директором компании Apple. Также был одним из основателей и руководителем киностудии Pixar.

Android — операционная система для смартфонов, планшетных компьютеров, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, нетбуков и смартбуков, очков Google и других устройств, основанная на ядре Linux и собственной реализации Java от Google. Изначально разрабатывалась компанией Android Inc., которую затем купила Google. Впоследствии Google инициировала создание альянса Open Handset Alliance (OHA), который сейчас занимается поддержкой и дальнейшим развитием платформы. Android позволяет создавать Java-приложения, управляющие устройством через разработанные Google библиотеки. В 79,3% смартфонов, проданных во втором квартале 2013 года, была установлена операционная система Android.

Стартап или стартап-компания (от англ. start-up — запускать) — недавно созданная компания, которая находится в стадии развития или исследования перспективных рынков. Новые проекты в отраслях высоких технологий часто называют хайтек-стартап. Термин стартап применяется для всех отраслей экономики. На примере сферы информационных технологий и интернет-проектов, это новые компании, которые только появляются или планируются к созданию. IT-стартапы не привязаны к агрессивным маркетинговым и пиар-методам, направленным на быструю раскрутку фирмы.

Диджитал-агентство - занимается решением задач, связанных с "цифровой" коммуникацией, эффективным продвижением бренда в Интернете. Подобные компании предоставляют услуги интерактивного или digital-маркетинга - реализуют проекты в области онлайн-стратегии, креатива, разработки сайтов, мобильных и социальных приложений, видео и других интерактивных продуктов, продвижения (медийная, контекстная реклама, SEO) и social media-маркетинга.

Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и крупнейший акционер компании Microsoft. Родился 28 октября 1955 года в Сиэтле (Вашингтон). После школы получил образование в Гарвардском колледже (1973 г.–1975 г.). Руководил компанией Microsoft до июня 2008 года, после ухода с этого поста остался в должности неисполнительного председателя совета директоров. Является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Журнал Forbes признавал Билла Гейтса самым богатым человеком планеты в период с 1996 по 2007 год и в 2009 году. Его состояние в сентябре 2012 года оценивалось в 66 млрд долларов, причем выросло за предыдущий год на 7 млрд долларов. 19 раз подряд Гейтс был признан самым богатым американцем и вторым во всем мире после мексиканского бизнесмена Карлоса Слима Элу (обошел Гейтса на 8 млрд). 17 мая 2013 года по рейтингу Bloomberg Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека на Земле.

Более $28 млрд с 1994 по 2010 год Гейтс направил на благотворительность, в этой сфере он также занимает одну из лидирующих позиций. Кроме того, в 2010 году предприниматель обратился ко всем миллиардерам с предложением передать половину их состояния на благотворительную деятельность.

Билл Гейтс – автор популярных книг "Дорога в будущее", "Бизнес со скоростью мысли". За свою деятельность удостоен ордена Ацтекского орла и национальной медали США в области технологий и инноваций.

SEO - поисковая оптимизация (от англ. search engine optimization) — комплекс мер для улучшения видимости сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей с целью продвижения сайта. Обычно, чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем.

Мэтт Каттс - сотрудник группы по развитию качества поиска Google. Специализируется на проблемах поисковой оптимизации. Известен в SEO-сообществе негативным отношением к ссылочному спаму, является одним из изобретателей патента Google по определению спама. Каттс также дает советы оптимизаторам о том, как улучшить видимость сайта в поисковой системе Google.

Google.ru - локализованный российский вариант глобальной поисковой системы, которая на сегодня является абсолютным мировым лидером по объему проиндексированных документов (порядка 3 триллионов), быстроте обработки запроса и корректности ранжирования результатов поиска. Весь интерфейс системы выполнен на русском языке. Также является лучшей поисковой системой для выявления иллюстраций.

Фолловер (от англ. follower - последователь; синонимы: читатель, подписчик) — на твиттер-сленге этим словом называют пользователя, который подписался на обновления аккаунта в Твиттере. Фолловер видит в своей ленте публичные сообщения того, на кого он подписался, через мгновение после публикации. Число фолловеров отображается на страничке пользователя.

Хэштег или хештег (от англ. hash — символ "решетка") — это слово или фраза, которым предшествует символ "#". Пользователи могут объединять группу сообщений по теме или типу с использованием хэштегов — слов или фраз, начинающихся с "#". Короткие сообщения в микроблогах социальных сетей, таких как Twitter, Google+, Facebook и "ВКонтакте", могут быть помечены хэштегами, включающими в себя одно и более объединенных слов. Хэштеги позволяют группировать подобные сообщения, можно найти хэштег и получить набор сообщений, которые его содержат.

Кликрейт - частота кликов, коэффициент кликов.

CTR (СиТиаР) - (click-throe-ratio), соотношение количества нажатий на баннер к общему количеству показов баннера. Обычно выражается в процентах и является одним из главных способов измерения эффективности баннерной рекламы.

Реципрокность - (от лат. reciprocus - возвращающийся, взаимный) - процесс взаимодействия, в котором, если усиливается одно, то ослабляется другое. В теории швейцарского психолога Ж. Пиаже под реципрокностью подразумевается взаимность мысли, умение ребенка соотносить свою точку зрения с точкой зрения другого; реципрокность является условием преодоления интеллектуального эгоцентризма.

Рэнкинг (от англ. to rank — ранжировать) — это список любых объектов (компаний, стран, людей и т. п.), который можно упорядочить по любому из имеющихся ранжирующих показателей. В отличие от рейтинга, это не зафиксированная форма или методика расчета, а база данных для получения всех интересующих вариантов ранжирований исходного списка. Отличительная черта рэнкингов — это объективность, независимость результата и возможность отранжировать исходный список по интересующему ранжирующему показателю.

В зависимости от задачи или направленности профессиональных интересов можно выбрать любые интересующие показатели: экономические (например, размер кредитного портфеля (для банков) или натуральные (число обучающихся (для учебных заведений), показатели выздоровления (для медучреждений) и т. п).

Из книги Гая Кавасаки "Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины":

Некоторые люди верят, что если они будут работать над собой, Бог полюбит их. Другие верят, что Бог любит их, и поэтому нужно работать над собой. Так вот, когда речь идет о запуске и развитии нового предприятия, следует мыслить в рамках второй парадигмы.

Если вы хотите построить поистине великую компанию на века, вы должны задать своим сотрудникам высочайшие морально-этические стандарты.

В любом деле самое важное - начать. Помните: никому еще не удалось добиться успеха планированием!

Люди постоянно просят у меня профессионального совета, но это отрицательно сказывается на моей способности выполнять текущую работу. Как же мне быть? О. Написать книгу и советовать всем купить ее.

Ссылки на классиков в книге Гая Кавасаки "Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины":

Исправь немного

Ты речь свою, чтоб не было беды.

(Шекспир "Король лир")

Все всегда кажется невозможным до тех пор, пока не воплощено в жизнь. В этом и заключается предпринимательство - ты делаешь то, что другие считают невозможным. (Хант Грин)

Хватит охотиться за мелкими деньгами - придай своей жизни смысл. Создавай, а не живи за счет того, что продают и покупают другие. (Карл Фокс в фильме "Уолл-стрит", 1987)

Никогда чрезмерно не зацикливайтесь на деньгах, власти или славе. Однажды вы повстречаете человека, для которого все это не имеет значения. И тогда вы поймете, как вы бедны. (Редьярд Киплинг)

Существует крайне мало людей, которые не становятся гораздо интереснее, когда закрывают рот. (Мэри Лаури)

Истинное мерило человека — его отношение к тем, кто не может принести ему абсолютно никакой пользы. (Сэмюэл Джонсон)

Из книги Гая Кавасаки "Как очаровывать людей. Искусство влиять на умы и поступки":