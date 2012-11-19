Каток на Красной площади заработает 1 декабря

Каток на Красной площади откроется 1 декабря

Каток на Красной площади столицы откроется в этом году 1 декабря.

"Каток откроется 1 декабря. Сейчас на Красной площади идет монтаж оборудования", - рассказала РИА Новости сотрудница пресс-службы ГУМа.

О том, в каком режиме будет работать каток, пока не уточняется. Эти подробности станут известны ближе к концу месяца, сообщает агентство.

Каток на главной площади страны в 2012 году откроет свой седьмой сезон. Традиционно он работает с декабря по март.

Ледовая площадка площадью более 3 тысяч квадратных метров позволяет кататься одновременно 400 людям. Для сооружения катка используется специальное оборудование, которое обеспечивает сохранность исторической брусчатки на Красной площади.

Напомним, всего в центре столицы этой зимой откроются 28 больших катков. Также в округе появятся 67 катков во дворах и 10 - на школьных площадках.