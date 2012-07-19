В подмосковных Мытищах ищут пропавшего ребенка

В городе Мытищи Московской области пропал 12-летний ребенок. Накануне днем мальчик не вернулся домой после прогулки на велосипеде

В городе Мытищи Московской области ведутся поиски пропавшего 12-летнего мальчика. В связи с его исчезновением возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Днем 18 июля Саша Зуев уехал из дома кататься на велосипеде и до настоящего времени домой не вернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Основные приметы: славянской внешности, на вид 12 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, глаза серые. Одет в черную футболку с белыми надписями на груди, штаны спортивные черного цвета с красными полосками снизу, на ногах – матерчатые кроссовки серого цвета. Саша уехал на велосипеде с рамой фиолетового цвета.

«В настоящее время на поиски мальчика ориентированы порядка 500 сотрудников полиции, привлечены военнослужащие внутренних войск и волонтеры. Приметы ребенка направлены в соседние районы и Москву», – сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Евгений Гильдеев.

Всех, у кого есть какая-то информация о мальчике, просят сообщить ее по телефонам:

дежурной части МУ МВД: 8-495-581-74-01

«телефона доверия»: 8-495-583-13-70

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Региональное управление Следственного комитета провело проверку по факту пропажи мальчика, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".