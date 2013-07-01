Директор ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова покидает свой пост, который она занимала 52 года. На ее местно назначена искусствовед Марина Лошак. Антонова займет должность президента музея. Об этом на пресс-брифинге сообщил министр культуры России Владимир Мединский.
Галерист и искусствовед Марина Лошак, ставшая новым директором ГМИИ имени Пушкина, ранее была арт-директором московского музейно-выставочного объединения "Столица", в состав которого входят ЦВЗ "Манеж", МГВЗ "Новый Манеж", МВЦ "Рабочий и колхозница", ВЗ "Домик Чехова", Музей-мастерская Народного художника СССР Д. А. Налбандяна и музей Вадима Сидура. Также Лошак входит в экспертный совет премии Кандинского.
Ирина Антонова занимала должность директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с февраля 1961 года,. В этом качестве она организовала крупнейшие международные выставки, в том числе "Москва—Париж", "Москва—Берлин", "Россия—Италия", "Модильяни", "Тернер", "Пикассо" и многие другие. В 2012 году Антонова вошла в список доверенных лиц Владимира Путина. В апреле этого года она назначена главным куратором государственных музеев России.