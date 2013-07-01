Ирина Антонова покидает пост директора ГМИИ имени Пушкина

Директор ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова покидает свой пост, который она занимала 52 года. На ее местно назначена искусствовед Марина Лошак. Антонова займет должность президента музея. Об этом на пресс-брифинге сообщил министр культуры России Владимир Мединский.

Галерист и искусствовед Марина Лошак, ставшая новым директором ГМИИ имени Пушкина, ранее была арт-директором московского музейно-выставочного объединения "Столица", в состав которого входят ЦВЗ "Манеж", МГВЗ "Новый Манеж", МВЦ "Рабочий и колхозница", ВЗ "Домик Чехова", Музей-мастерская Народного художника СССР Д. А. Налбандяна и музей Вадима Сидура. Также Лошак входит в экспертный совет премии Кандинского.

Ирина Антонова занимала должность директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с февраля 1961 года,. В этом качестве она организовала крупнейшие международные выставки, в том числе "Москва—Париж", "Москва—Берлин", "Россия—Италия", "Модильяни", "Тернер", "Пикассо" и многие другие. В 2012 году Антонова вошла в список доверенных лиц Владимира Путина. В апреле этого года она назначена главным куратором государственных музеев России.