Каждый второй инспектор ГИБДД получит персональный видеорегистратор

Фото: ТАСС/Валерий Морев

До конца этого года две тысячи сотрудников столичной Госавтоинспекции получат персональные видеорегистраторы, сообщил m24.ru зампредседателя общественного совета при ГУ МВД по Москве Антон Цветков.

"Несколько лет назад России удалось выдать мобильные телефоны всем участковым. В июле этого года мы выдали 30 персональных видеорегистраторов участковым уполномоченным и 30 – сотрудникам ГИБДД.

Эксперимент удался, руководитель столичной Госавтоинспекции и начальник управления по охране общественного порядка признали значимость этой инициативы, они полностью ее поддержали. В настоящий момент правительство Москвы закупает две тысячи регистраторов, которые выдадут инспекторам до конца этого года", – пояснил Цветков, отметив, что всего в столице работает четыре тысячи инспекторов ГИБДД.

Новые устройства сертифицированы в МВД, для полицейских будут разработаны правила пользования видеорегистраторами. Цветков подчеркнул, что сотрудники Госавтоинспекции смогут выключать камеру видеонаблюдения на время обеда или для того, чтобы воспользоваться уборной. На видеорегистратор записывается любое общение с участниками дорожного движения.

Напомним, с 1 июля 2015 года инспекторы ГИБДД, несущие службу в центре Москвы, в тестовом режиме работают с персональными видеорегистраторами. Устройства имеют режим удаленного управления и защищены от несанкционированного съема данных.

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов уверен, что правила пользования персональными устройствами видеофиксации должны быть созданы в открытом формате – с привлечением граждан и общественных организаций.

"Любой регламент по фиксации деятельности полицейских должен включать множество компонентов. В правилах необходимо прописать процедуру общения с гражданами, особенности хранения информации, обязанности полицейского предоставлять данные по тем или иным событиям своему начальству. Это сложный комплексный документ, который должен учитывать права и обязанности не только сотрудников полиции, но и граждан. Стоит обратить внимание на то, что регламент должен создаваться открыто с привлечением мнений граждан, общественных организаций и экспертов", – уверен собеседник m24.ru.