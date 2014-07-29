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Происшествия

29 июля 2014, 15:14

Из-за жары полицейские будут оформлять ДТП максимально быстро

ГИБДД ДТП полицейские

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники московской и областной Госавтоинспекций из-за аномальной жары постараются оформлять ДТП максимально быстро, сообщает МИА "Россия сегодня".

Полицейские рекомендуют водителям следить за температурой в салоне автомобиля, его техническим состоянием и обязательно иметь при себе запас прохладительных напитков. При этом власти советуют планировать поездки на дальние расстояния в утренние часы и после захода солнца.

В ГИБДД добавили, что на данный момент крупных ДТП из-за погоды не зарегистрировано.

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Понедельник, 28 июля, стал самым жарким днем в столице с начала 2014 года. К вечеру температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ составила 31,9 градуса. Во вторник, 29 июля, температура воздуха в Москве составит от 30 до 32 градусов. По области – до 33 градусов. Такая погода продержится в столице в течение недели.

Как ранее сообщало сетевое издание M24.ru, сотрудникам столичного ГИБДД выдают планшеты на платформе Android, оснащенные двумя камерами, диктофоном и подключенные к мобильному принтеру. Это позволяет инспекторам "пробивать" по базам информацию о водителях и автомобилях, составлять и распечатывать протоколы.

Пилотная эксплуатация "Мобильного инспектора" показала, что программа может сократить время оформления ДТП с 1 часа до 30 минут, протокола о правонарушении – с 30 до 15 минут.

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