ГИБДД проверит видео дрифтующих автомобилей возле МГУ

Сотрудники столичной Госавтоинспекции проверяют видео, на котором молодые люди дрифтуют на автомобилях BMW рядом со зданием МГУ, сообщает РИА Новости.

Ролик, запечатлевший экстремальную забаву, разместили в соцсети Instagram.

Водители двух спортивных автомобилей BMW M5 устроили дрифт прямо на проезжей части в потоке автомобилей.

Действия участников ролика могут расценить как административные правонарушения. Им может грозить как штраф, так и лишение водительских прав.

Это не первый случай нарушения правил дорожного движения со стороны "золотой молодежи".

В 2016 году сын вице-президента компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров, а также Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков устроили гонки на Gelandewagen. Вместе с ними в машине находилась Мара Багдасарян.

Позднее выяснилось, что за девушкой числятся 72 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД. Их общая сумма составила 183 тысячи рублей. Багдасарян приговорили к 600 часам обязательных работ и назначили 24 дня административного ареста, которые она провела в СИЗО. За уклонение от выполнения обязательных работ ее арестовали на 15 суток.

Прокуратура направила в суд иск о пожизненном лишении водительских прав Мары Багдасарян, ссылаясь на наличие медицинских противопоказаний. Он будет рассмотрен 21 марта.

В 2016 году лишили прав Пайнура Погосяна. Он устроил дрифт на спорткаре BMW вокруг автоинспектора на Воробьевых горах и выложил видео в интернет. Полицейские также установили, что 22-летний молодой человек неоднократно намеренно нарушал правила дорожного движения.

