Нарушивший ПДД водитель "Мерседеса" избил двух полицейских

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

На западе Москвы 23-летний водитель "Мерседеса", нарушивший правила дорожного движения, избил двух полицейских во время задержания. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ГИБДД увидели, как мужчина проехал на красный свет и выехал на встречную полосу на Малой Филевской улице (ЗАО), и попытались остановить нарушителя.

Водитель "Мерседеса" начал скрываться в сторону Рублевского шоссе, сотрудники ГИБДД его преследовать. "При задержании мужчина начал вести себя агрессивно и ударил двух полицейских. Тем не менее, мужчина был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал агентству источник.

Составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что ранее в марте водитель Chevrolet Lanos и его пассажир погибли на Краснопресненской набережной, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД.