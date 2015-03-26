Мужчина пытался поджечь себя в отделе ГИБДД на Каширском шоссе

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Сотрудники столичной полиции не дали мужчине, пришедшему в отдел ГИБДД, поджечь себя, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером в четверг, примерно в 17.30. В батальон ДПС на Каширском шоссе пришел мужчина, облил себя неизвестной жидкостью и попытался поджечь одежду. Полицейские не дали мужчине осуществить задуманное, после чего передали его в территориальный отдел полиции. В настоящее время пострадавший госпитализирован.

Как пишет "Интрефакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в феврале нынешнего года мужчина по решению суда был лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Скорее всего, таким образом гражданин Молдавии пытался выразить свое несогласие с решением.

Напомним, в начале января мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением на могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Никаких требований неизвестный не выдвигал. Его быстро задержали.

В августе прошлого года другой мужчина попытался совершить акт самосожжения у здания Верховного суда на Поварской улице. Он облил себя горючей жидкостью и поджег. Полицейские, которые вовремя подоспели на помощь, потушили пламя и вызвали скорую помощь.