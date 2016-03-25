При сдаче экзаменов на права не станут ограничивать время на автодроме

Новые правила приема экзаменов на водительские права не будут ограничивать время сдачи практических занятий на автодроме, сообщает МИА "Россия сегодня".
По словам начальника управления надзорной деятельности ГИБДД России Олега Панарина, с просьбой не вводить временные ограничения обратилось много граждан и представителей организаций.
"Мы согласились с необходимостью нахождения инструктора в автомобиле при сдаче экзамена, отказались от временных нормативов при сдаче упражнений на автодроме, за исключением скоростного маневрирования на мотоцикле", — сказал он.
При этом для каждого претендента на вождение в городе будет отводиться полчаса, также временные ограничения установлены для сдачи теории.
Панарин отметил, что после введения нового регламента граждане смогут сдать экзамены и получить водительское удостоверение в любом экзаменационном подразделении Госавтоинспекции в любой точке страны.
Новые правила приема экзаменов на водительские права в ГИБДД вступят в силу 1 сентября 2016 года.
На теоретическом экзамене будет четыре тематических блока по 5 вопросов. На работу будет дано 20 минут. Если кандидат допустит одну ошибку, то ему придется ответить на 5 дополнительных вопросов за пять минут, если две – то еще на 10 вопросов за десять минут. В случае неправильных ответов, претендента отправят на пересдачу.
Также повторно сдавать экзамен будут те, кто допустил три ошибки в целом или две в одном тематическом блоке.
На автодроме будущие водители категории "В" будут сдавать "трогание на подъеме", "змейку", "въезд в бокс", "параллельную парковку" и "проезд регулируемого перекрестка", а также "маневрирование в ограниченном пространстве". А для водителей мопедов и мотоциклов отменили скоростное маневрирование из-за отсутствия у многих автошкол соответствующей площадки.
Кроме того, немного поменяли оценки сдачи "Города".