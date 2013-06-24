В автономерах к коду регионов могут добавить семерку

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество автотранспорта в России прирастает миллионами. По итогам 2012 года в стране стоит на учете более 50 миллионов транспортных средств, что почти на 6% больше, чем числилось в учетных базах годом ранее. При этом очень не многие автовладельцы сохраняют за собой старые номера, так как не все знают про эту услугу. Между тем в Москве и многих российских регионах заканчиваются серии регистрационных автомобильных номеров. Решать эту проблему в рамках действующего ГОСТа, действующего с 1993 года, все сложнее. На данный момент имеются два основных пути решения, пишет "Российская газета".

Первый состоит в том, что не так давно было разрешено возвращать к жизни номера списанных в утиль машин. Однако такое решение создало свои сложности. До недавнего времени списанные в утиль автомобили можно было восстановить, и только последние три года действует закон, по которому снятая с учета для утилизации машина не может вернуться на дороги. Таким образом, инспекторам, "реанимирующим" номера утилизированных машин, приходится очень внимательно просматривать базу, чтобы ни один из якобы утилизированных номеров не был восстановлен. В противном случае штрафы по видеофиксации будут получать совсем не те, кто проезжал под камерами наблюдения.

Второй способ борьбы с дефицитом номеров - добавление единицы перед кодом региона - успешно прижился. Так, в Москве, где количество кодов региона огромно: "77", "99", "97", "177", "199" и "197", - единица была добавлена именно из-за катастрофической нехватки номеров. Однако и этого оказалось недостаточно.

Самый простой способ решить проблему - изменить ГОСТ на регистрационные знаки. Однако пока - до введения нового закона о регистрации транспортных средств и административного регламента на эту же тему

- это не имеет смысла. Для решения проблемы столичная Госавтоинспекция предложила в начале номера региона использовать двойку вместо единицы. Однако по стандарту двойка в этот прямоугольник не вписывается, и ее решили заменить семеркой. Таким образом, Москва может получить новые номера с кодом "777", "799" или "797", в Приморье вместо "125" появится "725", а в Подмосковье вместо "190" или "150" - "790" или "750". Соответствующий проект приказа МВД размещен на сайте regulation.gov.ru.

Столь жесткие требования обусловлены тем, что Россия подписалась под европейской конвенцией о дорожном движении, где четко обозначены требования к автомобильным номерам. Именно поэтому в российских номерах используются буквы, по начертанию совпадающие с латинскими, а также обязательно указываются регион и страна.

Другие материалы "Российской газеты"