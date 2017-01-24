Доступ к порталу госуслуг появился в регистрационных подразделениях ГИБДД

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Доступ к порталу госуслуг появился во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД столицы, сообщает пресс-служба подразделения.

Там можно зарегистрироваться и подтвердить личность в Единой системе идентификации и аутентификации.

Процедура регистрации займет несколько минут. Для получения помощи нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС. Пользователь в тот же день получает полный доступ к госуслугам ГИБДД и сможет выбрать место и время визита.

