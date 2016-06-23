Трамвай и троллейбус раскрасят в честь юбилея ГИБДД

Фото: m24.ru

Трамвай и троллейбус, оформленные в честь 80-летия ГИБДД, появятся в Москве 24 июня. Праздничный транспорт будет ездить по улицам города до конца года. Об этом журналистам рассказал гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов.

"Для нас было очень приятно делать этот подарок. Троллейбус и трамвай выйдут завтра на маршруты и будут ходить по улицам Москвы до конца года", – цитирует Михайлова Агентство "Москва".

Он уточнил, что тематический трамвай будет следовать по маршруту №38 от остановки "Черемушки" до станции метро "Пролетарская", а троллейбус – курсировать по внешней стороне Садового кольца по маршруту "Б".

Как сообщил начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко, тематические трамвай и троллейбус оборудованы внешними динамиками, из которых будут звучать песни о ГИБДД.

"Тематический транспорт – приятное событие, подарок от Мосгортранса, правительства города службе Госавтоинспекции. Мы сейчас посмотрели транспортные средства, они будут ходить по городу в течение этого года, радовать москвичей. В них будет стилизованный водитель – практически инспектор за рулем", – уточнил он.

На московские маршруты регулярно выпускают тематический транспорт. Например, в апреле на линию вышел "космический" трамвай. В День космонавтики в столичном метрополитене запустили "космический" поезд, посвященный Юрию Гагарину. Для брендирования был выбран один из новейших составов со сквозным проходом.

Также сейчас в столичной подземке есть поезд, посвященный Году отечественного кинематографа.

В прошлом году по Садовому кольцу курсировали "литературные" троллейбусы, посвященные Владимиру Маяковскому, Сергею Есенину и Константину Паустовскому.